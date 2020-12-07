Готова ли Украина к изменению статуса-кво в Приднестровье: ответ Кулебы
Изменение статуса-кво в Приднестровье – это вопрос не только безопасности и территориальной целостности Молдовы. Также это вопрос безопасности Украины.
События в Молдове и вокруг нее всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины. Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "РБК-Украина".
Обратите внимание Байден является первым президентом США, которому не надо объяснять, что такое Украина, – Кулеба
Визит в Молдову
По его словам, вскоре он посетит Молдову.
Мы будем говорить и об урегулировании каких-то спорных вопросов в двусторонних отношениях, и о стратегии урегулирования приднестровского конфликта, и о каких-то новых амбициозных совместных проектах, которые мы можем вместе воплотить,
– отметил Кулеба.
Позиция президента и правительства
Он заверил, что президент Молдовы широкими мазками озвучила свое видение. Но остается вопрос, какова будет позиция правительства, парламента. "Где бы ни прошли выборы, в стране, за которой следят украинцы, все сразу сделали быстрые выводы и построили 150 тысяч планов", – отметил глава.
Также Кулеба добавил: "Я – за спокойный, взвешенный подход: поедем, послушаем, поговорим, расскажем наше видение, увидим, какой баланс сил сложится в Молдове. И уже после этого будем решать, делать какие-то конкретные шаги".
Российские войска в Приднестровье: коротко
- Майя Санду после победы на выборах президента выступила с требованием вывода российских войск с территории Приднестровья.
- В то же время в Кремле заявили, что не планируют принимать требование Санду. Мол, именно Россия обеспечивала мир в Приднестровье, поэтому заявление новоизбранного президента – якобы безответственное.
- В НАТО подчеркнули, что присутствие российских войск в Приднестровье является нарушением территориальной целостности Молдовы.
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