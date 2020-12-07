Изменение статуса-кво в Приднестровье – это вопрос не только безопасности и территориальной целостности Молдовы. Также это вопрос безопасности Украины.

События в Молдове и вокруг нее всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины. Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "РБК-Украина".

Обратите внимание Байден является первым президентом США, которому не надо объяснять, что такое Украина, – Кулеба

Визит в Молдову

По его словам, вскоре он посетит Молдову.

Мы будем говорить и об урегулировании каких-то спорных вопросов в двусторонних отношениях, и о стратегии урегулирования приднестровского конфликта, и о каких-то новых амбициозных совместных проектах, которые мы можем вместе воплотить,

– отметил Кулеба.

Позиция президента и правительства

Он заверил, что президент Молдовы широкими мазками озвучила свое видение. Но остается вопрос, какова будет позиция правительства, парламента. "Где бы ни прошли выборы, в стране, за которой следят украинцы, все сразу сделали быстрые выводы и построили 150 тысяч планов", – отметил глава.

Отметим! На территории Молдовы находится от 1 до 2 тысяч российских миротворцев. Военные якобы охраняют в Приднестровье советские арсеналы оружия. В то же время Москва должна была вывести миротворцев еще до 2004 года.

Также Кулеба добавил: "Я – за спокойный, взвешенный подход: поедем, послушаем, поговорим, расскажем наше видение, увидим, какой баланс сил сложится в Молдове. И уже после этого будем решать, делать какие-то конкретные шаги".

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