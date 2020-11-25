Готовится к очередной операции, – Сенцов рассказал о состоянии Балуха
Экс-пленник Кремля Владимир Балух по состоянию на 25 ноября проходит реабилитацию после избиения. Кроме того, у него на очереди еще одна операция.
Каково состояние Балуха
У Балуха все хорошо. Об этом написал режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов в фейсбуке.
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Сенцов 25 ноября посетил Балуха.
Пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере, а на вело – все 20. Играет в шахматы,
– сказал Сенцов.
Кроме того, режиссер отметил, что Балух готовится к очередной операции. Добавим, Балуха уже оперировали, когда он попал в больницу после нападения. Тогда мужчина был в тяжелом состоянии.
Кто такой Владимир Балух?Балух – украинский активист родом из Крыма. Когда Россия оккупировала полуостров, отказался от российского паспорта. В 2016 году из его дома сняли украинский флаг. Впоследствии Балуха посадили в России. Однако он вернулся в Украину в 2019 году в рамках большого обмена пленными.
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