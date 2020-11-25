Экс-пленник Кремля Владимир Балух по состоянию на 25 ноября проходит реабилитацию после избиения. Кроме того, у него на очереди еще одна операция.

Каково состояние Балуха

У Балуха все хорошо. Об этом написал режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов в фейсбуке.

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Сенцов 25 ноября посетил Балуха.

Пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере, а на вело – все 20. Играет в шахматы,

– сказал Сенцов.

Кроме того, режиссер отметил, что Балух готовится к очередной операции. Добавим, Балуха уже оперировали, когда он попал в больницу после нападения. Тогда мужчина был в тяжелом состоянии.

Обратите внимание! Балуха избили в ночь на 8 сентября. Вероятного нападающего нашли 19 сентября. Днепровский районный суд арестовал его на 2 месяца. В ноябре экс-заключенного Кремля допросили следователи по делу.