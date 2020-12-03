Представители действующего президента США Дональда Трампа опровергли информацию о том, что он собирается помиловать ближайших соратников. Зато СМИ утверждают, что перед выходом из Белого дома Трамп готовится помиловать нескольких человек из своего окружения.

Что говорят в Белом доме о намерениях Трампа о помиловании

Заявление о том, что Трамп никого помиловать не собирается, сделала на брифинге его прессекретарка Кейли Макинани. Об этом сообщает 24 канал.

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В каких беседах в Белом доме, в которых я участвовала, не вспоминали о каких-либо помилованиях, кроме помилования Майкла Флинна (бывшего советника Трампа по нацбезопасности – 24 канал),

– отметила она.

СМИ считают иначе

Информацию о том, что Трамп намерен помиловать ряд лиц до своего возможного ухода с поста главы государства, обнародовало издание CNN со ссылкой на источник. Более того, он уж якобы подписал соответствующее решение в отношении нескольких лиц.

По словам собеседника ресурса, американский лидер также может заранее помиловать свою семью и близких за преступления, которые им могут "приписать" в будущем. По мнению хозяина Белого дома, представители Демократической партии занимаются политическим преследованием.

Кого из своего окружения может помиловать Трамп

По данным The New York Times, возможное помилование Трамп обсуждал со своим личным адвокатом Рудольфом Джулиани. Говорилось о снятии обвинений с юриста.

В прошлом году федеральная прокуратура США начала расследование против Джулиани из-за газовых проектов в Украине и его роли в отставке посла США в Украине Мари Йованович. Оно касалось двух соратников адвоката Трампа – Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Их арестовали в октябре 2019 года по обвинению в финансировании избирательной кампании и незаконных пожертвованиях конгрессмену.

Также появлялась информация, что Трамп может помиловать бывшего главу своего избирательного штаба – Пола Манафорта. Его осудили в 2018 году за налоговое и банковское мошенничество . А в январе 2019 он еще и потерял лицензию на юридическую практику. Манафорт также в свое время лоббировал интересы беглого президента Виктора Януковича.

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Результаты выборов президента США: главное

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от "Демократической партии" Джо Байден.

Он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа – 232 голоса.

Трамп сообщил, что отдал распоряжение главе Управления общих служб США Эмили Мерфи о начале процесса передачи дел Джо Байдена, но добавил, что продолжит бороться в судах.

Также хозяин Белого дома заявил о том, что готов покинуть пост президента, если коллегия выборщиков отдаст победу на выборах Байдена.