Светлана Тихановская объявила ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Лукашенко. Поэтому, если до 25 октября он не уйдет с должности, то в стране начнется общенациональная забастовка. Редактор эфира "Европейского радио" из Минска считает маловероятным такой сценарий Народного ультиматума в Беларуси.

В эфире 24 канала Змицер Лукашук подтвердил, что белорусские работники и предприятия вряд ли готовы к таким общенациональным забастовкам по многим причинам.

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Он объяснил, что в Беларуси еще в августе масштабные акции протеста начинались с забастовок на заводах. Большинство участников попали под репрессии, забастовки разогнали.

Кроме этого, бастующие сейчас или уволены, или находятся за решеткой. Поэтому на предприятиях нет структур, которые могли бы организовать забастовки.

Поэтому я не жду, что такие акции протеста пройдут по всей Беларуси и все предприятия закроются,

– отметил редактор эфира "Европейского радио".

Он также отметил, что белорусы видят, на что готова власть. Они понимают, что Лукашенко даже может применить оружие против протестующих.

По его словам, очевидно, что власть не пойдет на требования оппозиции. Но это может дать новый импульс к более масштабным протестам по всей стране.

Тихановская озвучила гарантии для всех, кто поддержат забастовку

Лидер белорусской оппозиции пообещала ряд гарантий всем протестующим, которые присоединятся к забастовке 25 октября. В частности, говорится о финансовой помощи от фонда BYSOL тем, кто потеряет работу.

Действительно, у Тихановской есть мощность обещать людям, что в случае, если протестующих уволят, или они понесут финансовые потери, то им это компенсируется,

– отметил Змицер Лукашук.

Он рассказал, что в фонд помощи BYSOL перечислили много денег как сами белорусы, так и разные международные структуры. Из этих средств уже выплачивается помощь тем, кто потерял работу по политическим мотивам.

Однако заметил, что потерять работу – большой риск для белорусов.

Обратите внимание! Кроме финансовой поддержки, Тихановская гарантирует помощь в переезде и поиске новой работы.

Змицер Лукашук объяснил, что говорится о переезде за границу. Ведь много людей, которым грозит уголовное преследование, уже выехали из Беларуси.

"Потому что переехать из Минска, например, в Гродно, не гарантирует, что ты не попадешь за решетку", – подытожил он.

Какие три основных требования должна выполнить власть Беларуси: