Готовы ли мужчины уходить в декрет и как к этому относятся женщины: опрос
Только 3% мужчин в Украине идут в декретный отпуск. Эксперты объяснили нежелание многих пап идти в декрет стереотипом, что это не мужское дело.
А также экономическим фактором – отпуск по уходу за ребенком в Украине не оплачивается. Но в Верховной Раде хотят это исправить. Журналисты 24 канала спросили у мужчин, готовы ли они идти в декрет и как к этому относятся женщины.
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Что же думают о декретном отпуске в разных городах Украины?
Бывают разные ситуации
Киевлянин: Мне кажется, это правильно. Разные бывают ситуации. Если у жены хорошая работа, или она более успешна в работе, а муж более успешен в воспитаны ребенка, так тоже может быть. Я не пошел бы из-за старой патриархальной системы: мкжчина должен работать, а женщина должна дома заботиться о благосостоянии семьи.
Это хорошая практика
Винничанка: Я думаю, что нашим мужчинам будет трудно в декретном отпуске. Маме проще справляться. Хотя на самом деле это хорошая практика, мужчины на себе могли бы почувствовать сложность. На самом деле это вообще не отпуск, поэтому пусть муж идет в декрет, а жена работает, она хоть немного морально отдохнет.
Только мама должна воспитывать детей
Кропивничанка: Я думаю, что это ерунда. Детей должна воспитывать мама. У нее больше любви, нежности и тепла, чем у папы. Он должен деньги зарабатывать.
Как мужчины относятся к декрету / Фото 500px
Кропивничанин: Отношусь только положительно. Ведь бывает, что женщина не может уйти с работы. Тогда мужчина может взять декрет и ухаживать за ребенком.
Отцы боятся трудностей
Харьковчанка: Таких не видела, ведь отцы всегда боятся трудностей. Поэтому вряд ли кто захочет. Пообщавшись с детьми несколько дней, мужчина скажет, что уже хочет работать.
Как отцу оформить декрет?Для того, чтобы получить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, мужчина должен подать работодателю соответствующее заявление, копию свидетельства о рождении ребенка и справку о том, что, например, жена либо вышла на работу, либо не ушла в декретный отпуск. За ним сохраняется рабочее место и страховой стаж. То есть здесь все гарантии, которые есть для матери, неизменны и для отца.
Кропивничанин: Я положительно отношусь. Ведь мой опыт показывает, что декрет могжет брать как мужчина, так и женщина. Я считаю, что это абсолютно нормально.
Кропивничанин: Я считаю, 50 на 50, каждому свое. Лучше, пусть женщина сидит дома и воспитывает детей. Мужчина должен работать, это заложено.
Нужно развиваться
Кропивничанин: Мы как-то пытаемся развиваться. В других странах этот опыт уже практикуется, то почему бы и нет? Надо попробовать. Зачем ограничивать в чем-то людей? Они хотят, есть необходимость, это возможно. Но я думаю, что из-за ценностей в нашем обществе, это большого распространения не получит.
Готовы ли мужчины уходить в декрет: опрос украинцев
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