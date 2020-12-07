Только 3% мужчин в Украине идут в декретный отпуск. Эксперты объяснили нежелание многих пап идти в декрет стереотипом, что это не мужское дело.

А также экономическим фактором – отпуск по уходу за ребенком в Украине не оплачивается. Но в Верховной Раде хотят это исправить. Журналисты 24 канала спросили у мужчин, готовы ли они идти в декрет и как к этому относятся женщины.

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Что же думают о декретном отпуске в разных городах Украины?

Бывают разные ситуации

Киевлянин: Мне кажется, это правильно. Разные бывают ситуации. Если у жены хорошая работа, или она более успешна в работе, а муж более успешен в воспитаны ребенка, так тоже может быть. Я не пошел бы из-за старой патриархальной системы: мкжчина должен работать, а женщина должна дома заботиться о благосостоянии семьи.

Это хорошая практика

Винничанка: Я думаю, что нашим мужчинам будет трудно в декретном отпуске. Маме проще справляться. Хотя на самом деле это хорошая практика, мужчины на себе могли бы почувствовать сложность. На самом деле это вообще не отпуск, поэтому пусть муж идет в декрет, а жена работает, она хоть немного морально отдохнет.

Только мама должна воспитывать детей

Кропивничанка: Я думаю, что это ерунда. Детей должна воспитывать мама. У нее больше любви, нежности и тепла, чем у папы. Он должен деньги зарабатывать.



Как мужчины относятся к декрету / Фото 500px

Кропивничанин: Отношусь только положительно. Ведь бывает, что женщина не может уйти с работы. Тогда мужчина может взять декрет и ухаживать за ребенком.

Отцы боятся трудностей

Харьковчанка: Таких не видела, ведь отцы всегда боятся трудностей. Поэтому вряд ли кто захочет. Пообщавшись с детьми несколько дней, мужчина скажет, что уже хочет работать.

Как отцу оформить декрет? Для того, чтобы получить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, мужчина должен подать работодателю соответствующее заявление, копию свидетельства о рождении ребенка и справку о том, что, например, жена либо вышла на работу, либо не ушла в декретный отпуск. За ним сохраняется рабочее место и страховой стаж. То есть здесь все гарантии, которые есть для матери, неизменны и для отца.

Кропивничанин: Я положительно отношусь. Ведь мой опыт показывает, что декрет могжет брать как мужчина, так и женщина. Я считаю, что это абсолютно нормально.

Кропивничанин: Я считаю, 50 на 50, каждому свое. Лучше, пусть женщина сидит дома и воспитывает детей. Мужчина должен работать, это заложено.

Нужно развиваться

Кропивничанин: Мы как-то пытаемся развиваться. В других странах этот опыт уже практикуется, то почему бы и нет? Надо попробовать. Зачем ограничивать в чем-то людей? Они хотят, есть необходимость, это возможно. Но я думаю, что из-за ценностей в нашем обществе, это большого распространения не получит.

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