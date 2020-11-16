Министр здравоохранения Максим Степанов 14 ноября получил положительный тест на коронавирус, сейчас чиновник находится на самоизоляции. Тогда заговорили о его вероятной отставке.

Народные депутаты уже давно собирают подписи за увольнение главы Минздрава. Подробнее об этом – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Нардеп от "Голоса" отметил, что постановление об увольнении Степанова подписали около 100 депутатов. Большинство из которых – это представители "Слуги народа".

Даже в монобольшинстве, которое фактически выдвигало это правительство в таком составе, как есть, недовольны Степановым и результатами его работы. Лада Булах, возглавляющая подкомитет по вопросам здоровья нации, сказала, что тоже проголосует "за". Однако соответствующего вопроса на повестке дня нет.

Если говорить о личном моем отношении к министру, он, к сожалению, не получил ни одного моего голоса в поддержку. Поэтому я думаю, что и мое отношение к его отставке будет очевидным,

– отметила Булах.

Впрочем часть "слуг" Степанова сдавать не планирует. Они говорят, что Степанов выполняет обязанности и, несмотря на ошибки, демонстрирует хорошие результаты.

"Лично я голосовать не буду. Мне кажется, что мы не можем менять министра на переправе. Если вы посмотрите на результаты его работы, то вы увидите, что очень много сделано. Есть ошибки. У всех есть ошибки, потому что мы люди живые", – считает нардеп из "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Провалы Степанова

► Впрочем как раз ошибок у Степанова накопилось. Сначала вспыхнул скандал с медицинскими спецкостюмами для врачей, которые купили в Китае дороже, чем пошили в Киеве.

► Затем на должности в Минздраве начали назначать "бывших", которые за предшественников контролировали потоки и схемы.

► А главное – на нем лично лежит вся вина за неудачную борьбу с COVID-19 в стране, считает бывшая глава департамента медицинских услуг в министерстве Ульяны Супрун Оксана Сухорукова.

Что говорит сам Степанов

Сам Максим Степанов пока не комментирует свое возможное увольнение. Он ушел на больничный из-за положительного теста на коронавирус. Впрочем некоторые депутаты считают, что самоизоляция Степанова слишком удачно совпала с его вероятной отставкой.

Почему заговорили об отставке Степанова