Журналисты 24 канала опросили харьковчан, что они думают о вакцинации. Их мнения разделились.

Поэтому харьковчане и рассказали о своем отношении к прививке от коронавируса. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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По наблюдениям, горожане не слишком боятся болезни, соответственно – не так сильно ждут вакцину. Очень большое количество людей решили уже отказаться от прививки, если вакцинация не будет обязательной для всех. На это есть несколько причин:

недоверие к препарату, потому что он новый;

против вакцинации вообще идаже не верят в коронавирус;

другие же считают, что лучше переболеть и получить иммунитет.

Журналисты уточняли: будут ли вакцинировать родителей и пожилых родственников. Ответ звучал полностью положительный. Но сами прививаться не планируют.

"Не хочу делать себе вообще ни одну прививку, потому что прочитала много информации, где сказано, что не стоит это делать", – считает харьковчанка Наталья.

Я боюсь. Боюсь из-за состояния здоровья, поэтому остерегаюсь этого,

– рассказала Лидия.

Другие же наоборот – готовы вакцинироваться и даже за это заплатить, Однако, если это выйдет не дороже 30 долларов. Но харьковчане единогласно утверждают, что государство должно оплатить вакцинацию для медиков и людей в зоне риска.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала

Больше о том, как относятся к вакцинации харьковчане – смотрите в видео