Руслан Рябошапка, Максим Нефедов, Александр Данилюк, Тимофей Милованов и Сергей Верланов – все эти люди работали в команде Президента Украины Владимира Зеленского, но ушли со своих должностей. СМИ выяснили, хотели бы они вернуться на государственные должности или нет.

"Если Зеленский предложит вам снова вернуться на государственную службу, согласитесь ли вы и на каких условиях?" Такой вопрос поставило издание "Новое время" пяти бывшим высокопоставленным чиновникам из команды Зеленского – Рябошапке, Нефедову, Данилюку, Милованову и Верланову. Читайте также Это очень позорно, – Корниенко анонсировал кадровые чистки в ОГА и РГА после местных выборов Руслан Рябошапка Бывший генеральный прокурор Украины (29 августа 2019 – 5 марта 2020) Руслан Рябошапка: "Нет доверия к этому человеку. Он публично говорит неправду. Он не понимает ценностей, которые могут представлять люди, способные что-то сделать для страны. Поэтому очевидно, что с ним точно на госслужбу не пойду".

Руслан Рябошапка был генпрокурором / Фото ОП Максим Нефедов Бывший глава Государственной таможенной службы (5 июля 2019 – 24 апреля 2020) Максим Нефедов: "Смотря куда возвращаться. Должность – не самоцель. Гораздо комфортнее работать не на госслужбе. Но вопрос в возможности перемен. Когда имеешь такой шанс, то, конечно, хочется быть какой-то их частью".

Максим Нефедов возглавлял таможню / Фото КМУ Александр Данилюк Бывший секретарь СНБО (28 мая – 3 октября 2019) Александр Данилюк: "Такую возможность не рассматриваю. Имею универсальный принцип на все случаи: приход к власти имеет смысл, только если есть возможность влиять на процессы в стране. Отсиживаться не умею и не хочу тратить на это свою жизнь".

Александр Данилюк руководил СНБО / Фото ОП Тимофей Милованов Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства (29 августа 2019 – 4 марта 2020) Тимофей Милованов: "Зависит от мандата. Если можно будет делать хорошие вещи, структурные реформы, значительные изменения – то да. Иначе – нет"

Тимофей Милованов был министром экономического развития / Фото КМУ Сергей Верланов Бывший глава Государственной налоговой службы (8 мая 2019 – 24 апреля 2020) Сергей Верланов: "Планирую прежде всего опровергнуть надуманные обвинения и продолжать защищать прогрессивные реформы. Возвращение к власти возможно лишь при условии возобновления европейского вектора движения страны".

Сергей Верланов занимался налоговой / Фото ДФС