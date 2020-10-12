В Украине ежесуточно диагностируют все больше новых случаев COVID-19. Руководители городов жалуются на нехватку койкомест в больницах, а министр здравоохранения уже говорит об усилении карантинных мер. Кроме этого, еженедельно обновляется список эпидемических зон.

Про вторую волну пандемии говорят во многих государствах, где также растет количество случаев COVID-19. Журналисты 24 канала поинтересовались у жителей разных городов – нужно ли в Украине возвращать жесткий карантин.

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Украина готовится к новой вспышке COVID-19

В большинстве европейских стран правительства были вынуждены ужесточать карантин. Например, в Великобритании увеличили штрафы за несоблюдение самоизоляции. За первое нарушение нужно будет заплатить тысячу фунтов, за повторное – в 10 раз больше.

В Украине Владимир Зеленский провел совещание ведомств, ответственных за охрану здоровья. Президент дал ряд поручений для противодействия распространению COVID-19.

► Из-за эпидемии коронавируса высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение;

► Осенние каникулы в школах должны начаться быстрее. Решение будут принимать власти на местах, однако педагогов просят, чтобы до 15 октября детей отправили на отдых.

Готовы ли украинцы к усилению карантинных ограничений: видео