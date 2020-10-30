Главе Конституционного Суда Украины Александр Тупицкому была назначена встреча с президентом Зеленским. Впрочем, она пока не состоялась. Она должна была касаться, в частности, "обеспечения нормальной деятельности суда".

Встретиться с Зеленским Тупицкому поручили другие судьи КСУ. Об этом он рассказал во время брифинга 30 октября, передает 24 канал.

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Когда мы перешли к рассмотрению системы антикоррупционных органов, поднялось много шума. Понятно почему – в их руках большая сила. Надо учесть еще менталитет наших должностных лиц, поэтому было и существует большое давление (на суд – 24 канал). Было обращение суда к президенту об обеспечении нормальной деятельности КСУ. Мне поручили от имени судей с ним встретиться,

– пояснил Тупицкий.

Впрочем, по его словам, пока встречи не было, но "говорить есть о чем".

Тупицкий также рассказал, что суд, признавая неконституционными определенные положения, "где-то идет на компромисс", чтобы не разрушить саму систему и сохранить антикоррупционные органы, которые уже построены.

"Мы говорим, что они построены правильно. Чтобы не разрушить эту систему, КСУ в своих решениях дает срок парламенту на определенный срок и не вводит в действие решение сразу. Наверняка эти огрехи, которые есть в антикоррупционном законодательстве, создались в послереволюционный период в силу такой необходимости. Но сейчас ее нет. Украина не может жить с частично или полностью неконституционными законами", – добавил глава КСУ.

В конце своего двухчасового брифинга Тупицкий еще раз обратился к президенту Зеленскому и призвал его встретиться.

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"Мы, судьи КСУ, хотим пообщаться с президентом страны. Мы приглашаем его, когда он определится... В любом формате: можно с журналистами, а хочет – без. Надо убрать этот искусственный конфликт. Надо оценивать решение не в спешке, а не так, как это делают представители президента и парламента, не читая даже содержания. Общество должно понять, что это не позиция Зеленского или спикера парламента, а позиция провокаторов, которые есть там", – сказал Тупицкий.

Он добавил, что КСУ хочет напрямую общаться с президентом, спикером Рады, при необходимости – с премьер-министром.

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