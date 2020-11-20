Говорить пока рано – заместитель главы ОП о локдауне на новогодние праздники
Решение о введении локдауна на новогодние праздники в Украине еще не приняли. Сейчас хотят оценить результаты карантина выходного дня.
Вариант "новогоднего" локдауна рассматривают во многих странах. Об этом в интервью Интерфаксу заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано,
– подчеркнул Тимошенко.
По словам политика, нужно еще оценить результаты карантина выходного дня. Тимошенко добавил, что ситуация меняется "от недели к неделе".
Карантин в Украине: что известно
- Ранее в правительстве отменили адаптивный карантин, вернувшись к общенациональному.
- Кроме того, ввели карантин выходного дня. Таким образом в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения.
- К слову, украинцы крайне негативно восприняли карантин выходного дня. На протест вышли предприниматели. Они утверждают, что такие ограничения могут серьезно навредить их бизнесу.
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