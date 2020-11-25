Мэр Львова Андрей Садовый, заявил, что в Украине не хватает коммуникации правительства и местных властей. Кроме того, на противодействие коронавируса Кабинет Министров выделил городу только 30 миллионов гривен. В то же время Львов выплатил государству 591 миллион реверсной дотации.

Что сказал Садовый

В Украине есть два автономных процесса: город отвечает за жизнедеятельность общества, а правительство занимается государственной политикой. Мэрам городов не хватает поддержки от правительства. Об этом в интервью LB рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Я сколько работаю городским головой, то не помню ни одного случая, чтобы мне кто-то из Киева перезвонил и спросил: Андрей Иванович, может, чем-то помочь? Ни разу. Должен сам звонить, просить, убеждать,

– сказал Садовый.

По его словам, в 2020 году Львов недополучит ориентировочно миллиард гривен запланированных налогов в бюджете. При этом город платит 591 миллион гривен реверсной дотации, хотя не имеет права это делать.

"Я говорю Шмыгалю:" Это же нечестно". Он говорит: "Чтобы мы не забирали, нужен закон, а Верховная Рада его не примет. Потому что в Украине сложная финансовая ситуация и нам ваши деньги нужны". Так вы просто меня обворовываете!" – возмутился мэр Львова.

Садовый о деньгах на борьбу с коронавирусом

На мероприятия по противодействию коронавирусу Львов выделил 248 миллионов гривен, местный бизнес – 80 миллионов, а государство – лишь 30 миллионов. "Вот есть баланс", – подчеркнул Садовый.

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Он также добавил, что в начале пандемии во Львове начали доплачивать медикам по 10 тысяч гривен. Эти средства правительство обещало компенсировать, однако так и не сделало этого.

Отсутствие коммуникации с Киевом

По словам Садового, на прошлой неделе премьер-министр провел 2 больших совещания с мэрами городов. Это произошло впервые за несколько месяцев.

Я помню, во времена всех президентов – или Ющенко, Януковича, того же Порошенко – регулярно проводили советы регионального развития. Собирали мэров областных городов, можно было выступить, поднять какие-то вопросы, проговорить. А здесь вакуум. Не может быть такого в стране,

– отметил мэр Львова.

Он отметил, что в начале пандемии проводили селекторные совещания под председательством президента и премьера. Однако в последнее время их не было.