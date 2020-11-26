Чтобы помешать распространению коронавируса, Кабмин может ввести локдаун на рождественско-новогодние праздники. Именно тогда украинцы традиционно активно тратят деньги. Все ли предприниматели смогут пережить этот период – читайте далее.

Многие бизнесы пострадали еще во время весеннего карантина. На этом в прямом эфире 24 канала отметила Екатерина Глазкова, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей.

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Сейчас, по ее словам, можно констатировать, что у бизнеса уже нет запаса прочности. Как и в государстве – ведь есть проблемы с бюджетом. Предпринимателям также уже не хватает оборотных денег на выполнение своих ежедневных обязанностей.

Эксперт подчеркнула, что больше всего пострадали именно те сферы, которые больше всего зарабатывают как раз на выходные или праздники – услуг, развлечений, торговли и тому подобное. Так что для них это, конечно, очень сложный период.

Центр международного частного предпринимательства с участием экспертов Союза украинских предпринимателей проводил в августе – сентябре большое исследование о состоянии украинского бизнеса. По их данным, каждое десятое малое предприятие в Украине находится на грани закрытия, отметила Глазкова.

О программе поддержки предпринимателей

Отметим, что Кабмин заверил – предпринимателей не бросит. Мол, уже разработали ряд программ. Обещают, например, до 8 тысяч гривен на зарплату каждого работника, время которого будет сокращено из-за нехватки работы в карантин.

"Мы знаем об этом намерении, но еще нет деталей. Так что не знаем, как это будет работать. В целом идею программы мы, конечно, поддерживаем. Любая помощь бизнесу в это сложное время очень важна", – подчеркнула Глазкова.

Но я хотела бы немного изменить угол взгляда на эту проблему. Важно поддерживать не тех, кто зачинается, и просто выдавать небольшую разовую помощь. А и сконцентрироваться на поддержке бизнеса, чтобы он удержался и не закрылся,

– объяснила она.

Ведь поддержка бизнеса – это и сохранение рабочих мест и уплата налогов в бюджет. Если нужно будет закрывать предприятия или увольнять работников, те же самые люди придут на биржу труда и государство будет вынуждено компенсировать им социальную помощь, добавила эксперт.

Справка. Предприятиям, которые останавливают работу в случае введения жесткого карантина, обещают компенсацию расходов на уплату единого социального взноса за наемных работников.

Важно думать на несколько шагов вперед, – Глазкова

По мнению Глазковой, идеальный вариант, который удовлетворит всех, найти невозможно. Конечно, надо искать подходы к каждой группе предпринимателей. Конечно, больше всего пострадал именно малый бизнес. Ему сейчас сложнее всего, поэтому прямая помощь очень важна.

Эксперт также напомнила о механизме, которым советует воспользоваться предпринимателям-это частичная компенсация по безработице для компаний, которые пострадали от карантинных ограничений, но не уволили людей, сохранили рабочие места и не закрылись.

Надо создавать условия – по меньшей мере, чтобы бизнес мог удержаться на плаву, но лучше – чтобы мог развиваться. Важно думать на несколько шагов вперед. Думать, что может предложить государство,

– подчеркнула она.

"Потому что с одной стороны говорим о программах поддержки предпринимателей. Но в то же время появляются инициативы, которые наоборот усиливают давление на бизнес. В Раде есть законопроекты, которые повышают определенные налоги или создают новые контролирующие органы. Это комплексная проблема", - отметила Глазкова.

Эксперт считает, что самое лучшее-это дать возможность ответственному бизнесу, который соблюдает карантин, работать. В то же время государство должно обсуждать профилактические меры с гражданами – о соблюдении всех правил безопасности. Друг без друга оно не будет работать.

Полный комментарий Глазковой о поддержке бизнеса: смотрите видео 24 канала