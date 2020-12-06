Пограничники Белгород-Днестровского отряда на государственной границе с Молдовой обнаружили подземные коммуникации. Их могли использовать для противоправной деятельности.

В частности они могут быть предназначены для нелегальной транспортировки спирта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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Детали инцидента

Пограничники совместно с представителями СБУ обнаружили подпольный пластиковый трубопровод.



Находка силовиков / Фото Госпогранслужбы

Диаметр трубы – 30 миллиметров. Она была закопана под землей на глубине почти одного метра. Всего правоохранители демонтировали примерно 30 метров шланга, который шел к украинско-молдавской границе.

Практика выявления схожих трубопроводов свидетельствует о том, что их используют, обычно, для перекачки спирта. Однако, пограничники установили, что никаких характерных запахов, в частности спирта, из трубы слышно не было,

– отметили в сообщении.

Как проложили коммуникацию

Коммуникацию проложили от заброшенного сооружения на территории Украины в сторону границы с Молдовой на направлении Серпневое (Украина) – Басарабяска (Молдова). О находке сообщили молдавские коллеги.



Трубопровод на границе с Молдовой / Фото Госпогранслужбы

Сейчас правоохранители выясняют, мог ли обнаруженный трубопровод использоваться в противоправных целях.

Пограничники нашли спиртопровод: смотрите видео