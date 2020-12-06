На границе с Молдовой силовики нашли спиртопровод – видео
Пограничники Белгород-Днестровского отряда на государственной границе с Молдовой обнаружили подземные коммуникации. Их могли использовать для противоправной деятельности.
В частности они могут быть предназначены для нелегальной транспортировки спирта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
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Детали инцидента
Пограничники совместно с представителями СБУ обнаружили подпольный пластиковый трубопровод.
Находка силовиков / Фото Госпогранслужбы
Диаметр трубы – 30 миллиметров. Она была закопана под землей на глубине почти одного метра. Всего правоохранители демонтировали примерно 30 метров шланга, который шел к украинско-молдавской границе.
Практика выявления схожих трубопроводов свидетельствует о том, что их используют, обычно, для перекачки спирта. Однако, пограничники установили, что никаких характерных запахов, в частности спирта, из трубы слышно не было,
– отметили в сообщении.
Как проложили коммуникацию
Коммуникацию проложили от заброшенного сооружения на территории Украины в сторону границы с Молдовой на направлении Серпневое (Украина) – Басарабяска (Молдова). О находке сообщили молдавские коллеги.
Трубопровод на границе с Молдовой / Фото Госпогранслужбы
Сейчас правоохранители выясняют, мог ли обнаруженный трубопровод использоваться в противоправных целях.
Пограничники нашли спиртопровод: смотрите видео
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