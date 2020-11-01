В пункте пропуска "Ужгород" 31 октября во время осмотра грузовика, прибывшего из Словакии, пограничники обнаружили нарушения. Водитель перевозил запрещенные медицинские препараты.

Что нашли в грузовике

Согласно документам, украинец перевозил из Германии в Ивано-Франковск гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-служба Госпогранслужбы.

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Во время погранично-таможенного контроля правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами. Оказалось, что среди них перемещали большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов,

– отметили пограничники.

В грузовике нашли 640 единиц медицинских препаратов на общую сумму почти 19 тысяч гривен.

Работники таможни изъяли товар.



На границе обнаружили грузовик с психотропными веществами / Фото Госпогранслужбы



В грузовике вместо гуманитарной помощи везли запрещенные медицинские препараты / Фото Госпогранслужбы

Обратите внимание! 29 октября в Одесском порту обнаружили 45 брикетов с наркотическим веществом общей стоимостью в 10 миллионов долларов. Контрабанда прибыла из Эквадора. Кокаин переправляли на теплоходе с бананами.