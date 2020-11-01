Психотропные вещества под видом гумпомощи: на границе задержали грузовик – фото
В пункте пропуска "Ужгород" 31 октября во время осмотра грузовика, прибывшего из Словакии, пограничники обнаружили нарушения. Водитель перевозил запрещенные медицинские препараты.
Что нашли в грузовике
Согласно документам, украинец перевозил из Германии в Ивано-Франковск гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-служба Госпогранслужбы.
К теме Пограничники задержали первую партию нелегальных Apple iPhone 12 Pro Max
Во время погранично-таможенного контроля правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами. Оказалось, что среди них перемещали большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов,
– отметили пограничники.
В грузовике нашли 640 единиц медицинских препаратов на общую сумму почти 19 тысяч гривен.
Работники таможни изъяли товар.
На границе обнаружили грузовик с психотропными веществами / Фото Госпогранслужбы
В грузовике вместо гуманитарной помощи везли запрещенные медицинские препараты / Фото Госпогранслужбы
Поделиться новостью