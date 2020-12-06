На границе с Россией задержали авто, до отказа набитое медикаментами: фото
На украинско-российской границе задержали автомобиль с медикаментами, автозапчастями, строительными материалами и обувью. 46-летний украинец хотел это все незаконно вывезти в Россию.
Задержали автомобиль Volkswagen Caddy на пункте пропуска "Меловое". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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У украинских пограничников возникли подозрения относительно возможных посторонних скрытых вложений в автомобиле, а потому его направили на дополнительный осмотр.
Интересные находки обнаружили под обшивкой дверцы. Volkswagen был полностью набит различными медицинскими препаратами, автозапчастями, обувью и строительными товарами.
Автомобиль был набит медикаментами / Фото Госпогранслужбы
Украинец пытался незаконно провезти товар в Россию / Фото Госпогранслужбы
Украинцу выписали штраф, изъяли найденный товар, а также собственный автомобиль. Общая сумма оценки изъятых вещей составила более 193 тысяч гривен.
Среди изъятого товара – обувь / Фото Госпогранслужбы
Пограничники составили на водителя протокол о нарушении таможенных правил.
Украинец пытался незаконно вывести в Россию медикаменты и другие товары: смотрите видео
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