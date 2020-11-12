Сотрудники Луганского отряда Госпогранслужбы задержали грузовик, два микроавтобуса и даже две лодки с контрабандой. Улов оказался поистине впечатляющий – 24 тысячи флаконов с духами, 200 килограммов свинины, 440 килограммов элитных сыров и многое другое.

Мелкие партии товара перевозили микроавтобусами

О том, что через границу с Россией планируют переправить крупную партию контрабанды, узнали, оперативники Луганского отряда. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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На участке границы неподалеку от Александровки правоохранители обнаружили 2 микроавтобуса Ford и ГАЗ. Неподалеку задержали жителя Меловского района. Рядом на украинском берегу Деркула заметили 2 лодки, на российском берегу автомобиль УАЗ,

– отметили в Госпогранслужбе.

УАЗ ехал вглубь российской территории.

Что обнаружили в задержанном транспорте:

200 килограммов свинины;

440 килограммов элитных сыров;

840 килограммов пчелиной мервы;

2 килограмма мембран для газовых колонок и котлов;

2650 поясов в ассортименте.

Обратите внимание! Найденное оценили в более 630 тысяч гривен.

В лесополосе обнаружили грузовик с духами

Оперативники выяснили, что микроавтобусы перевозили мелкие партии товара, а загружали их в лесополосе. Уже там пограничники наткнулись на КамАз с 24 тысячами флаконов духов и более 1 тысячи бутылок с минеральными удобрениями. Никаких документов у людей в грузовике на эти товары, конечно, не было.

Впоследствии жена пассажира подвезла документы, однако они были без необходимых печатей, штампов и других реквизитов,

– объяснили пограничники.

КамАз передали сотрудникам полиции. По факту подделки документов начали досудебное расследование.

Смотрите видео с границы: