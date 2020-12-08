Белорусская сторона сообщила, что 8 декабря могут быть задержки при въезде со стороны Украины. В пункте пропуска "Новая Гута" будут проводить электромонтажные работы. С этим КПП смежный украинский "Новые Яриловичи"

Для въезда лучше выбирать другие пункты пропуска

По предварительной информации, работы продлятся с 13:00 до 15:00. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую таможню.

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В связи с этим в этот период времени возможны задержки при прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и гражданами,

– предупредили таможенники.

Белорусская сторона советует для пересечения границы между странами выбирать другие КПП.

Беларусь закрыла границы для иностранцев

Отметим, что еще с 1 ноября Беларусь закрыла наземные пограничные переходы для иностранцев. Причина – пандемия коронавируса. Ограничение не распространяется на дипломатов, дальнобойщиков, и тех лиц, которые имеют вид на жительство или работу в Беларуси. Также на граждан других государств, которые прилетают в аэропорт Минска, запрет не действует.

Обратите внимание! Недавно Минздрав Украины обновил список стран красной и зеленой зон. Беларусь попала в "зеленый" перечень. А вот в "красном" – 36 стран, среди них – США, Польша, Венгрия, Португалия, Словения, Чехия, Хорватия.