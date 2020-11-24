На границе Украины не пропустили венгерского чиновника: какая была причина
Украинские пограничники не позволили пересечь границу венгерскому политику Иштвану Грежу. Все потому, что чиновнику недавно запретили въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы.
Детали инцидента
Грежа прибыл в пункт пропуска "Лужники" в Закарпатской области утром 24 ноября. Там украинские пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Европейская правда".
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Украинская сторона знала о запланированном визите, ведь Будапешт накануне отправил ноту, в которой "проинформировал" Украину о поездке Грежи.
Однако издание отмечает, что в Венгрии из неофициальных источников знали, что этому должностному луцу недавно запретили въезд в Украину. Информация об этом была известна даже в экспертных кругах. Поэтому венгры, вероятно, предполагали недопуск Грежи на границе.
Чем закончилась история
После около часового ожидания чиновник вернулся в Венгрию. Официальных заявлений сторон пока не было.
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Кто такой Иштван Грежа
- В 2018 году Иштван Грежа занял должность так называемого уполномоченного Венгрии по Закарпатью.
- В Украине созданием такой должности возмутились. Министерство иностранных дел требовало официального разъяснения от правительства Венгрии.
- Еще тогда ведомство пригрозило венгру запретом въезда в Украину.
- Впоследствии должность переименовали и Грежа стал уполномоченным министра, отвечающего за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.
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