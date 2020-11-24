Украинские пограничники не позволили пересечь границу венгерскому политику Иштвану Грежу. Все потому, что чиновнику недавно запретили въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы.

Детали инцидента

Грежа прибыл в пункт пропуска "Лужники" в Закарпатской области утром 24 ноября. Там украинские пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Европейская правда".

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Украинская сторона знала о запланированном визите, ведь Будапешт накануне отправил ноту, в которой "проинформировал" Украину о поездке Грежи.

Однако издание отмечает, что в Венгрии из неофициальных источников знали, что этому должностному луцу недавно запретили въезд в Украину. Информация об этом была известна даже в экспертных кругах. Поэтому венгры, вероятно, предполагали недопуск Грежи на границе.

Чем закончилась история

После около часового ожидания чиновник вернулся в Венгрию. Официальных заявлений сторон пока не было.

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Кто такой Иштван Грежа