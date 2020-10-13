Украина обсуждает с Польшей вопрос увеличения количества автомобильных пунктов пропуска на границе. Кроме того, страны работают над возможностью расширения пропускной способности имеющихся пунктов.

Сейчас на украинско-польской границе действует восемь автомобильных пунктов пропуска, но их недостаточно. Об этом заявил Владимир Зеленский на форуме в Одессе 13 октября, пишет "Цензор. Нет".

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По словам президента, Украина должна делать все, чтобы линия границы не разделяла наши страны, а наоборот – объединяла.

Следует развивать инфраструктуру общей границы, увеличивать ее пропускную способность, и вместе эффективно противодействовать контрабанде,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что украинская сторона тесно работает с партнерами, чтобы увеличить и количество новых пунктов пропуска, и пропускную способность всех действующих.

Кроме того, президент выразил мнение, что железнодорожное сообщение должно соединять все больше украинских и польских городов. Представители обеих стран должны иметь комфортные условия для поездок.

Обратите внимание! Сейчас на границе Украины и Польши есть 8 автомобильных пунктов пропуска. Это: Яготин – Дорогуск, Устилуг – Зосин, Рава-Русская – Гребенное, Краковец – Корчева, Шегини – Медика, Смольница – Кросценко, Грушев – Будомеж и Угринов – Долгобичув.