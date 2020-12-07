На территории России в ночь на 4 декабря сотрудники ФСБ застрелили 27-летнего украинца. В то же время в российской службе безопасности сообщали, что трое вооруженных людей якобы пытались прорваться через границу и поэтому возникла стрельба.

Что известно об убитом

ФСБ застрелила жителя Сумской области Евгения Голубева. Он хорошо известен среди правоохранителей, поскольку был фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Радио Свобода".

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Голубев фигурировал в делах о:

хулиганстве,

разбое.

Он часто ездил в приграничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей. Знакомые убитого рассказали, что Голубев неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

Несмотря на криминальное прошлое мужчины, работники федеральной службы безопасности России застрелили человека не предоставив никаких доказательств его агрессивного поведения во время задержания.

По данным издания, контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум – тепловизор. В случае задержания российскими пограничниками якобы легче предложить им деньги, чем устраивать стрельбу.

Гражданин Украины Голубев, россиянин по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая "раскрутка" сценария "героической" операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность ФСБ за убийство гражданского лица,

– отметило "Радио Свобода".

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Издание подчеркнуло, что вскоре российские пограничники могут продемонстрировать оружие, которое якобы принадлежало Голубеву, или даже опубликовать фото его тела в военной форме.

Что сообщали в ФСБ

4 декабря ФСБ сообщила о стрельбе на границе Украины и России.

По версии ведомства, она возникла из-за того, что трое неизвестных лиц с оружием якобы пытались прорваться в Россию из Украины.

В ФСБ заявили, что в результате перестрелки с пограничниками один вооруженный человек был убит, другие двое – якобы исчезли "на территории Украины".

Обратите внимание! В Госпогранслужбе Украины по итогам встречи с представителями пограничной службы ФСБ России сообщили, что россияне не предоставили подтверждений нарушения своей границы с украинской стороны.