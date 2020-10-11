На границе с Венгрией образовалась большая очередь
На границе Украины с Венгрией стоят почти две сотни автомобилей. Очередь возникла в пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области.
По состоянию на 12:00 11 октября в очереди на контрольно-пропускном пункте "Лужанка" стоят 160 автомобилей. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
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Зато на границе с Польшей, Румынией, Словакией и Беларусью очередей нет.
Добавим, что накануне, 4 октября, пограничники также сообщали о большой очереди на КПП "Лужанка". Тогда, чтобы пересечь границу, ждали 345 автомобилей. В то же время в других пунктах пропуска очередей также не было.
Правительство разрешило въезд иностранцам
Кабинет Министров с 28 сентября разрешил иностранцам пересекать границу с Украиной. Однако теперь действуют новые правила. Граждане других стран смогут въехать на территорию Украины только при наличии полиса страхования. Он должен покрывать расходы на лечение коронавируса и обсервацию.