С утра 1 ноября на границе с Венгрией в Закарпатской области образовалась очередь. Это единственный пункт пропуска, где вообще есть машины.

Очереди зафиксировали на пункте пропуска "Лужанка". Об этом сообщили в пресс-центре Западного управления Государственной пограничной службы.

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Согласно их сообщению, именно в пункте пропуска "Лужанка" есть очередь из 100 машин. Такая ситуация наблюдалась по состоянию на 15:00.

Важно. Ранее пограничники предупредили о возможном замедлении работы КПВВ на границе Украины и Польши из-за технических работ в пункте пропуска "Дорогуск".

Что происходит на других пунктах пропуска

На границе с Республикой Польшей нет машин на пунктах пропуска:

"Ягодин",

"Устилуг",

"Угринов",

"Рава-Русская",

"Грушев",

"Смольница",

"Шегини",

"Краковец".

Со Словакией также нет транспортных средств на пунктах:

"Г. Березный",

"Ужгород",

На пересечении с Венгрией пусто в:

"Тыси",

"Звонковом",

"Косино",

"Вилок",

Очередей на всех КПП с Румынией также не наблюдается.

Справка. Контрольный пункт "Косино–Барабаш" на границе Украины с Венгрией возобновил работу 22 октября 2020 года. Людей пропускают только в 30-километровую пограничную зону на территорию Венгрии.