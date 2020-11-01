На границе с Венгрией образовалась очередь из 100 машин
С утра 1 ноября на границе с Венгрией в Закарпатской области образовалась очередь. Это единственный пункт пропуска, где вообще есть машины.
Очереди зафиксировали на пункте пропуска "Лужанка". Об этом сообщили в пресс-центре Западного управления Государственной пограничной службы.
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Согласно их сообщению, именно в пункте пропуска "Лужанка" есть очередь из 100 машин. Такая ситуация наблюдалась по состоянию на 15:00.
Что происходит на других пунктах пропуска
На границе с Республикой Польшей нет машин на пунктах пропуска:
- "Ягодин",
- "Устилуг",
- "Угринов",
- "Рава-Русская",
- "Грушев",
- "Смольница",
- "Шегини",
- "Краковец".
Со Словакией также нет транспортных средств на пунктах:
- "Г. Березный",
- "Ужгород",
На пересечении с Венгрией пусто в:
- "Тыси",
- "Звонковом",
- "Косино",
- "Вилок",
Очередей на всех КПП с Румынией также не наблюдается.
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