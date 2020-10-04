На границе с Венгрией образовалась огромная очередь: сколько там машин
На контрольно-пропускных пунктах с Венгрией в воскресенье, 4 октября 2020 года, образовались очереди из нескольких сотен автомобилей.
Об этом сообщили в пресс-центре Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. В частности, на пункте пропуска "Лужанка" сейчас стоит более 300 транспортных средств.
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Детали
Поэтому по состоянию на 12:00 на пропускном пункте "Тиса" было 40 автомобилей. А на КПП "Лужанка" пограничники насчитали аж 345 автомобилей и грузовиков.
Интересно, что на границе с Польшей, Румынией, Словакией, Беларусью пограничники не зафиксировали очередей вообще.
Запрет въезда для иностранцев в Украине: главное
- Правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев с 29 августа 2020 года, а впоследствии сместило начало ее действия на 28 августа. Главной причиной запрета была попытка остановить приезд хасидов-паломников в Умани на фоне пандемии коронавируса. Хотя это и не остановило хасидов.
- Кабинет Министров принял изменения в постановление, которое вводило запрет на въезд иностранных граждан. С 28 сентября им снова можно пересекать границу с Украиной, впрочем, по новым правилам.
- Согласно им, иностранные граждане не могут въезжать на территорию Украины без имеющегося полиса страхования. Этот полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.