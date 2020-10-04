На контрольно-пропускных пунктах с Венгрией в воскресенье, 4 октября 2020 года, образовались очереди из нескольких сотен автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-центре Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. В частности, на пункте пропуска "Лужанка" сейчас стоит более 300 транспортных средств.

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Поэтому по состоянию на 12:00 на пропускном пункте "Тиса" было 40 автомобилей. А на КПП "Лужанка" пограничники насчитали аж 345 автомобилей и грузовиков.

Интересно, что на границе с Польшей, Румынией, Словакией, Беларусью пограничники не зафиксировали очередей вообще.

Справка. Уже ранее пограничники предупредили о возможном замедлении работы КПВВ на границе.

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