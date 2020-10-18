На контрольно-пропускных пунктах с Венгрией 18 октября снова возникла очередь. Более двух сотен автомобилей хотят пересечь границу в Закарпатской области.

Где возникла очередь

По состоянию на 9 часов утра в пункте пропуска "Лужанка" стояли 200 автомобилей. Еще 15 хотят заехать в Венгрию через КПП "Тиса". Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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Такие очереди на границе с Венгрией в последнее время – не редкость. По данным СМИ, ночью на 15 октября в пункте пропуска "Лужанка" даже возникла драка. Один из пострадавших обращался к медикам.

Причиной таких длинных очередей пограничники называют карантинные ограничения. Теперь происходит усиленная проверка документов.

Что происходит на других пунктах пропуска

Небольшие очереди возникли также на границе Украины с Польшей. В пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" ожидают по 15 автомобилей. На других КПП с Польшей очередей нет.

В то же время на украинской границе со Словакией, Румынией и Беларусью задержек нет вовсе.

Добавим, что 11 октября пограничники сообщали о 160 автомобилях, которые стояли в очереди в пункте пропуска "Лужанка". Однако на границе с другими государствами задержек тогда также не было.

Обратите внимание! 28 сентября правительство разрешило иностранцам въезд в Украину. Однако для пересечения границы необходимо соблюсти некоторые правила. В частности, граждане других государств должны иметь полис страхования, который бы покрыл расходы на лечение коронавируса и обсервацию.

Заметим, из-за пандемии коронавируса Венгрия в сентябре закрывала свои границы для иностранцев на месяц. Сейчас на территорию государств Европейского союза могут въехать только 8 категорий украинцев. Подробнее о них – читайте здесь.