На Закарпатье 22 октября в 8:00 утра начнет работать пункт пропуска "Косино – Барабаш". Там восстановят автомобильное и пешеходное сообщение.

Ситуация на границе с Венгрией

Путешествующих будут пропускать на территорию Венгрии только на 30-километровую зону. Пропуск с целью транзитного проезда запрещен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Ранее На границе с Венгрией в очереди стояли сотни автомобилей

Украинское правительство еще 20 мая возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункте пропуска "Косино".

Ограничения на въезд в сентябре ввела власть Венгрии. Все из-за пандемии коронавируса. Сейчас только некоторые категории украинцев могут пересекать границу с Венгрией.

Обратите внимание! Пограничники часто сообщают о больших очередях на границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужники". В частности 18 октября на пересечение границы ожидали 200 автомобилей. В ночь против 15 сентября на пункте пропуска даже возникла драка – один человек обратился к медикам. Такие очереди пограничники объясняют усиленной проверкой документов из-за карантинных ограничений.

Что происходит на границе с другими государствами

Молдова также ограничила движение на границе. В частности, в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" не пропускают грузовики весом более 3,5 тонны. Все из-за ремонтных работ автодороги Одесса – Кишинев. Они продлятся до 30 октября. К тому времени желающих пересечь границу просят воспользоваться другими пунктами пропуска.