На границе с Венгрией возобновят работу еще одного пункта пропуска
На Закарпатье 22 октября в 8:00 утра начнет работать пункт пропуска "Косино – Барабаш". Там восстановят автомобильное и пешеходное сообщение.
Ситуация на границе с Венгрией
Путешествующих будут пропускать на территорию Венгрии только на 30-километровую зону. Пропуск с целью транзитного проезда запрещен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
Ранее На границе с Венгрией в очереди стояли сотни автомобилей
Украинское правительство еще 20 мая возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункте пропуска "Косино".
Ограничения на въезд в сентябре ввела власть Венгрии. Все из-за пандемии коронавируса. Сейчас только некоторые категории украинцев могут пересекать границу с Венгрией.
Что происходит на границе с другими государствами
Молдова также ограничила движение на границе. В частности, в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" не пропускают грузовики весом более 3,5 тонны. Все из-за ремонтных работ автодороги Одесса – Кишинев. Они продлятся до 30 октября. К тому времени желающих пересечь границу просят воспользоваться другими пунктами пропуска.