Гражданская война на Шри-Ланке была одной из самых длинных войн на рубеже ХХ – ХХI века. Здесь зародились пояса шахидов, а еще впервые у террористов был свой флот, авиация и детские отряды смертников.

Шри-Ланка – далекий остров, который европейцу ранее ассоциировался с цейлонским чаем, а сейчас преимущественно с экзотическим отдыхом. Здесь можно поездить на слонах, проведать чайные плантации и полюбоваться древними храмами. Или встать на доску, посетив Мекку серферов, – заливы Аругам. Если специально не интересоваться, то мало что во время этого отдыха раскрывает другую сторону. Есть много оснований называть остров чая "островом жестокости и страданий". Об этом – в первой части программы "Конфликты" на 24 канале.

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Опыт тамильских боевиков который перенял даже ИГ

В течение 26 лет Шри-Ланка была охвачена жестокой гражданской войной. Конфликт на этнически-религиозной почве между сингалами и тамилами забрал сотни тысяч жизней. Опыт тамильских боевиков-смертников взяли на вооружение впоследствии арабские джихадисты и ИГ.

Вообще до начала конфликта в Ираке в 2003 году, "тамильские тигры" совершили больше терактов, чем все джихадисты вместе взятые. Это была передовая организация по количеству террористов-смертников,

– рассказал эксперт Международного центра исследований проблем безопасности Александр Коренков.

Война, которая длилась более четверти века, превратилась в кровавого "уробороса", который подпитывал сам себя.

По словам доцента Института международных отношений КНУ им. Виктора Константинова, это тоже сингальский национализм, который приводит к тому, что террористические действия, выступления одиночек или небольших групп не прекращаются. Однако сегодня они уже не ограничиваются противостоянием сингалов и тамилов. Это уже противостояние всех со всеми.

Война на Шри-Ланке с 1983 по 2009 год стала одной из самых продолжительных гражданских войн новейшей истории мира. Разбирая этот конфликт, легко узнаются параллели со многими другими горячими точками на планете.



Эмблема "Тигров освобождения Тамил-Илама"/ Фото Sarawakvoice

Религиозная причина кровавой войны на Шри-Ланке

Исторически так сложилось, что большинство населения Шри-Ланки составляют сингалы. На сегодня это 75% населения острова. Сингальцы преимущественно буддисты. И их отличием является воинственная форма этой религии.

Обратите внимание! Буддизм Хинаяна в противовес буддизма Махаяна – это так называемый буддизм малой колесницы. Он предусматривает освобождение исключительно для лица. Его сторонники довольно радикальные и, в частности, предусматривают активную борьбу и дискриминацию против мусульманской и христианской меньшинств.

Религию от политики духовные лидеры не сильно разграничивают и они полностью зависимы от сингальской власти.

Тамилы признают индуизм и составляют хоть и не самое маленькое, но все-таки национальное меньшинство среди остального населения острова.

Ситуация там осложнилась, когда британцы начали завозить массовую рабочую силу из континентальной Индии – индийских тамилов,

– пояснил доцент Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко

В ответ на борьбу сингальцев за независимость, британцы сделали ставку на тамилов. А лозунг "разделяй и властвуй" здесь воплотился в переводе силы антиколониального бунта в русло взаимного конфликта между сингальцами и тамилами.

Когда в 1948 году европейцы выходили из Цейлона, то власть передали представителям большинства – сингалам.

Дискриминация индийских тамилов на острове

Виктор Константинов отметил, что сингалы пытались решить проблему столетней несправедливости со стороны тамилов, кардинально изменив ситуацию. То есть, начав проводить несправедливую политику в отношении тамилов. И, фактически, они воспитали через поколение сопротивление, с которым не могли справиться в течение нескольких десятилетий.

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Первое, что сделало правительство независимой Шри-Ланки – начало дискриминационную политику не против местных тамилов, а против индийских. В частности:

их фактически лишили гражданства;

запретили право голоса;

запретили использовать тамильский язык;

перекрыли доступ к образованию, что ставило крест на мечтах о лучшей карьере.



Индийские тамилы составляют меньшинство на Шри-Ланке / Фото One Young World

В начале 70-х на острове состоялась образовательная реформа, в результате которой доступ в университеты тамилам перекрыли.

Для тамилов это было настоящей трагедией. Они очень ценят образованность. И для них это было, действительно, очень болезненное решение. Поэтому молодежь начала объединяться в радикальные кружки,

– отметил Александр Кореньков.

Переговоры с сингальской верхушкой с требованиями прекратить дискриминационную политику тянулись безрезультатно.

Деятельность радикальной организации "Новые тамильские тигры"

Беспомощность политиков подтолкнула к действиям радикальные молодежные кружки. В мире началась золотая эра коммунистических революций. И успехи марксистов на Кубе, в Китае, Вьетнаме взялись повторять и тамилы.

За свои права они боролись с оружием в руках, и этот способ был более действенным, чем пустые разговоры с властью, которая их не слышала. Так считал Велупиллаи Прабхакаран. В 1972 году он с единомышленниками создал организацию "Новые тамильские тигры".

Возникновение организации "тамильские тигры" / Скриншот из видео

Свою деятельность "тамильские тигры" начали с терактов и ограбления банков.

В ответ на это власть в Коломбо вводит на полуостров Джафна военный контингент. 23 июля 1983 года "Тигры освобождения Тамилиламу" напали на военный патруль из 15 человек. С 15 военных они убили 13. При этом сделали это особенно жестоко и показательно. Это было для того, чтобы спровоцировать социальный взрыв,

– пояснил эксперт Международного центра исследований проблем безопасности. В ответ на это нападение на Шри-Ланке началась волна антитамильських погромов, в которых до 3 тысяч тамилов погибли. Черный Июль фактически стал началом Первой Гражданской войны, в которой правительственным войскам сопротивление оказывали уже вооруженные бойцы тамильских организаций, основную роль среди которых играли "тамильские тигры".

Массовые погромы на Шри-Ланке в июле 1983 года / Архивное фото

Первая Иламская война

Тамилам удалось удерживать под полным контролем значительные территории на севере острова.

У них фактически было свое квазигосударство, куда не могли пробиться правительственные войска. Не партизанский отряд, который скрывался от вооруженных сил, а своя контролируемая территория с судами, финансовой системой, полицией.

На протяжении 4 лет правительственные войска постепенно отвоевывали у "тамильских тигров" территории, и в конце концов в 1987 году зажали боевиков на небольшом клочке суши – провинции Джафна.

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И когда казалось бы, что тамилов разорят силами регулярной армии, в конфликт вмешалась Индия.

Вмешательство Индии в вооруженный конфликт на Шри-Ланке

Индийский фактор сильно влиял на события на Шри-Ланке. На юге Индии проживает почти 60 миллионов тамилов. От островных родственников их отделяет 50-километровый Полкский пролив. И политика сингалов вызвала у них однозначно негативную реакцию.

Позиция сингальской власти была такова: у тамилов есть собственная родина в Индии. И если они хотят нормально жить, пусть убираются туда,

– прокомментировал эксперт центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик.

Для народа, который на протяжении нескольких веков жил на Шри-Ланке, это, конечно, было недопустимо.

Поэтому на территории индийского штата Тамилнад появляются тренировочные лагеря, где выходки боевой подготовки проходили бойцы "тигров". При согласии индийских спецслужб тамилы вооружались и набирали в свои отряды людей.



Тамильские боевики / Фото WordPress

Когда в 1987 году ланкийские войска зажали тамилов и это грозило окончательной расправой над повстанцами – пришло время Большого Брата. Индийские тамилы начали давить на свое правительство с требованием вмешаться в конфликт. Правительство Раджива Ганди, угрожая сингальской власти на Шри-Ланке, заставило их сесть с тамилами за стол переговоров.

Индийские миротворцы провели на востоке Шри-Ланки 3 года. И эта миссия успеха не принесла. Как для правительства, так и для тамилов они были чужими, поэтому были в статусе потенциального врага.

Тамилы и синегалы фактически объединились против индийских войск

Тамилы начали борьбу, ведь Индия выступила против их отделения от Шри-Ланки. Однако для тамилов независимость была целью номер 1.

С 1987 по 1990 года на острове сменилась власть, и сингалы руками своих врагов тамилов пытались выдавить из страны иностранные войска.

Правительство Коломбо дало оружие вчерашним врагам, чтобы они атаковали индийские войска. Это изменило ситуацию. В Индии прошли выборы, и новая власть решила забрать миротворцев. В 1990 году власть их вывела, потеряв там 1,5 тысячи человек,

– отметил Александр Кореньков.

Период Второй Иламской войны

Очередной виток насилия произошел в 1990 году. "Тигры Тамил-Илама" организовано захватили ряд полицейьких участков. Сингальским силовикам под гарантией безопасности предложили сложить оружие. И как только это произошло – их ликвидировали.

В 1990 году тамилы начали этнические чистки. Ради построения моноэтнической страны, из северной провинции Джафна выгнали 28 тысяч ланкийских мусульман. В ответ правительство снова собрало армию и отправило на север острова элитные боевые части. В историю следующие 5 лет боевых действий вошли, как Вторая Иламская война.

О продлении кровавого гражданского противостояния на Шри-Ланке – читайте во второй части программы.