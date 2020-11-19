Греция закроет пограничный переход с Албанией 20 ноября 2020. Также из-за пандемии COVID-19 всех людей, которые будут въезжать через сухопутные границы на территорию страны, будут проверять.

Однако некоторые пограничные пункты не будут закрывать. Об этом заявил представитель правительства Греции Стелиос Петсас, сообщает "Европейская правда".

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По его словам, лица, заезжающие на территорию Греции через сухопутные границы, должны сделать ПЦР-тест на наличие COVID-19. Его нужно провести не ранее, чем за 72 часа перед въездом в страну.

Обратите внимание! С начала пандемии в Греции уже зафиксировали более 82 тысяч случаев заболевания COVID-19. В частности, более чем 3 тысячи больных обнаружили 18 ноября 2020. Через коронавирус уже умерли 1 288 человек.

Представитель правительства Греции заявил, что в Северной Греции органы, отвечающие за здравоохранение, усилят проверки соблюдения нововведений. По его словам, это поможет узнавать больше об эпидемиологической нагрузке в районах.

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Петсас заявил, что из-за роста больных коронавирус ситуация остается критической. Согласно последним показателям, в некоторых районах Северной Греции обнаружили много положительных ПЦР-тестов, даже несмотря на введенный в стране карантин.

Справка. В Греции 16 ноября 2020 из-за пандемии COVID-19 закрыли все детские сады и школы. Такие ограничения в стране будут действовать как минимум 2 недели. В частности, учеников переведут на дистанционное обучение.