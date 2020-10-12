В Афинах, где Михаил Саакашвили планировал встретиться с местными грузинскими эмигрантами, на него напал неизвестный мужчина. Последний набросился на третьего президента Грузии с кулаками и избил его.

Мужчина напал на Михаила Саакашвили, когда тот шел в кинотеатр в греческой столице, сообщает издание "Взгляд".

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Третьего грузинского президента перед нападением окружили поклонницы, с которыми он должен был провести встречу. Также на месте происшествия работала представители греческой полиции.

Издание "Новости-Грузия" также пишет, что мужчина распылил перцовый баллончик в толпе сторонников политика. Там образовалась паника, которую видно на опубликованных в сети кадрах.

В Греции Михаил Саакашвили проводил предвыборную встречу с представителями грузинской диаспоры. Экс-глава Одесской ОГА является кандидатом в премьеры Грузии. На встрече он представлял свою программу.

Впоследствии факт нападения сам Михаил Саакашвили подтвердил в своем Фейсбуке. Впрочем он выразил убеждение, что это была провокация, направленная против безопасности его сторонников.

Спасибо греческой полиции за высокопрофессиональную, быструю и адекватную реакцию, предотвращение провокации и гарантии безопасности наших соотечественников во время встречи,

– написал Саакашвили.

Неизвестный избил Саакашвили – смотрите видео:

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