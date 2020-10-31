В Греции с начала октября наблюдается рост ежедневного количества инфицированных COVID-19. Ситуация не такая сложная, как в других странах Европы, впрочем, власть государства действует на опережение. Так, в Греции вводят комендантский час и усиливают другие карантинные ограничения.

Речь идет о ночном комендантском часе, который ограничивает передвижение граждан в это время суток. До сих пор он действовал только в наиболее пострадавших от эпидемии районах, а теперь распространяется на всю страну. Об этом пишет Euronews.

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Общественные места попадают под жесткие ограничения:

рестораны,

бары,

кафе,

кинотеатры,

музеи,

тренажерные залы.

Их закрывают с 3 ноября в северной Греции и регионе Аттика, куда входят Афины. Не будут работать заведения как минимум месяц.

Обратите внимание! В Аттике проживает 3,9 миллиона человек, в северных регионах – около 1,5 миллиона.

Регион Аттика: карта

Эти новые правила сосредоточены на двух источниках, которые способствуют распространению вируса: развлечениях и передвижении людей,

– объяснил премьер-министр Кириакос Мицотакис.