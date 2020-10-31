Греция вводит комендантский час и закрывает бары и рестораны в Аттике
В Греции с начала октября наблюдается рост ежедневного количества инфицированных COVID-19. Ситуация не такая сложная, как в других странах Европы, впрочем, власть государства действует на опережение. Так, в Греции вводят комендантский час и усиливают другие карантинные ограничения.
Речь идет о ночном комендантском часе, который ограничивает передвижение граждан в это время суток. До сих пор он действовал только в наиболее пострадавших от эпидемии районах, а теперь распространяется на всю страну. Об этом пишет Euronews.
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Общественные места попадают под жесткие ограничения:
- рестораны,
- бары,
- кафе,
- кинотеатры,
- музеи,
- тренажерные залы.
Их закрывают с 3 ноября в северной Греции и регионе Аттика, куда входят Афины. Не будут работать заведения как минимум месяц.
Регион Аттика: карта
Эти новые правила сосредоточены на двух источниках, которые способствуют распространению вируса: развлечениях и передвижении людей,
– объяснил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Какова ситуация с коронавирусом в Греции?
Греция зарегистрировала новый пик заболеваемости COVID-19 30 октября – 1 690 случаев инфицирования и 5 смертей.
Всего в стране уже заболели 37 196 человек, умерли от осложнений коронавируса 620 больных.
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