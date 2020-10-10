Грета Тунберг призвала избирателей США голосовать за Джо Байдена
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг призвала избирателей США проголосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Она заявила, что результат президентских выборов имеет решающее значение для борьбы с изменением климата.
В то же время Тунберг отметила, что никогда не занимается партийной политикой, однако выборы в США выходят за пределы этого. Об этом она сообщила в своем твиттере.
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Она отметила, что от климата это очень далеко, а многие поддерживали других кандидатов.
Просто будьте организованы и заставьте всех проголосовать за Байдена,
– написала активистка.
Выборы в США 2020: рейтинги кандидатов / Инфографика 24 канала