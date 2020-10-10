Шведская экологическая активистка Грета Тунберг призвала избирателей США проголосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Она заявила, что результат президентских выборов имеет решающее значение для борьбы с изменением климата.

В то же время Тунберг отметила, что никогда не занимается партийной политикой, однако выборы в США выходят за пределы этого. Об этом она сообщила в своем твиттере.

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Она отметила, что от климата это очень далеко, а многие поддерживали других кандидатов.

Просто будьте организованы и заставьте всех проголосовать за Байдена,

– написала активистка.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020





Выборы в США 2020: рейтинги кандидатов / Инфографика 24 канала