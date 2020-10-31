Один из инициаторов фактически отмены антикоррупционной реформы Конституционным судом Григорий Суркис погасил кредит на общую сумму в 100 миллионов гривен. И это в то время пока доступ к декларациям был закрыт.

Ранее нардеп от "оппозиционной платформы" официально имел лишь один кредит на миллион евро от аффилированной с ним же английской компании. Об этом пишет 24 канал.

Больше здесь Судьи, Суркис и Порошенко: в реестр деклараций вносили изменения, пока он был закрыт

За период, пока реестр был закрыт, информацию туда подал также 5-й президент Петр Порошенко. Он задекларировал 22 миллиона гривен дивидендов от своего инвестиционного фонда спустя почти час после того, как доступ ограничили.

К слову, Григорий и Игорь Суркисы продолжают судиться из-за национализации "Приватбанка". Ведь в 2016 году Нацбанк признал их совладельцами этого банка, а депозиты братьев конвертировали в капитал банка. Суркисы требуют, чтобы украинские суды отменили это решение.

Справка. 27 октября Конституционный суд признал неконституционным наказание за ложь в декларации чиновников и судей. А 28 октября НАПК закрыло доступ к реестру электронных деклараций. Однако 29 октября правительство обязало безотлагательно восстановить доступ, поэтому вечером того же дня реестр снова заработал.