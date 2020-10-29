Решение Конституционного суда об отмене электронных деклараций имеет долгосрочное негативное влияние на экономику. Это подрывает сотрудничество Украины с МВФ и может привести к стремительному падению гривны.

Впрочем пока этот сценарий по национальной валюте не реализовался. Поэтому сейчас решение КСУ не повлияло на текущий курс гривны. Об этом в эфире 24 Канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Курс гривны 29 октября обвалился до трехлетнего минимума. По словам эксперта, сейчас на валютном рынке происходят те процессы, которые были и раньше. В частности, постепенное ослабление гривны.

Есть такие же шаги, которые были вчера или 3 недели назад. Пока из-за этого решения суда на валютном рынке не ничего не произошло,

– заметил он.

Однако Сергей Фурса подчеркнул, что "гривна в среднесрочной и долгосрочной переспективе из-за этого может сильно упасть". Ведь решение Конституционного суда подрывает сотрудничество Украины с МВФ.

Международный валютный фонд является гарантом макроэкономической стабильности нашего государства, поэтому это создает предпосылки к стремительной девальвации и кризису.

Перспективы по следующему траншу от МВФ

По мнению инвестиционного банкира, отсрочка транша от МВФ – это сильный удар по гривне. Ведь сейчас сотрудничество Украины с МВФ заморожено сильно. Из-за этого заморожено сотрудничество с ЕС, со Всемирным банком.

"Мне сейчас трудно представить, как украинская власть за короткий промежуток времени отыграет назад то, что она уже наделала. В ближайшее время у нас не будет сотрудничества с МВФ", – прокомментировал он.

И подытожил, что в Украине продолжится тренд на ослабление гривны.

Что известно о решении Конституционного суда

27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.

КСУ признал "неконституционной" уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Соответствующий иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За будущее".

После решения суда появилась информация о возможной отмене безвизового режима Евросоюза с Украиной.

Кроме того, из-за такого решения КС в Украине не смогут завершить местные выборы.

Ведь проверка деклараций является обязательной перед назначением председателей областных, районных советов и их заместителей.

​Сергей Фурса объяснил, как повлияет решение КСУ на курс гривны: