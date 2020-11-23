Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек. Падение происходит на фоне проблем в отношениях с МВФ. Однако сейчас идут переговоры и вполне возможно мы таки получим транш.

Такое мнение высказал Василий Фурман, заместитель председателя совета Национального банка Украины. В эфире 24 канала он также отметил, что отношения с МВФ налаживаются.

Обратите внимание Повлияет ли повторный локдаун на курс гривны: ответ Фурсы

С чем связано удешевление гривны

Как пояснил Фурман, Нацбанк проводит политику "плавающего" обменного курса. Он определяется рынком – то есть, спросом и предложением.

В этом году Нацбанк выкупил более 4, 5 миллиардов долларов для пополнения золотовалютных резервов. вместе с тем продал около 3,8 миллиарда долларов,

– подчеркнул Фурман.

Соответственно, по его словам, то, что гривна упала на 10 копеек – это ничего необычного. Если говорить о 2020 году в целом, то можно видеть тренды, когда гривна усиливалась и ослаблялась.

Что влияет на курс гривны?

Цены на экспорт. Они сейчас являются стабильными и растет. Локдаун. Он тоже положительно влияет на курс гривны, потому что туристическая отрасль ранее выкупала ежегодно примерно 8 миллиардов долларов.

Отношения с МВФ

По словам Фурмана, в вопросах отношений с МВФ нужно быть максимально объективным. Он считает, что ситуация налаживается. Глава НБУ летал в Вашингтон несколько недель назад.

"Те структурные маяки, которые стояли перед нами, выполнены. Понятно, что есть некоторые вопросы, связанные с решениями КСУ. Сейчас идут дискуссии. По моему мнению, миссия (транш от МВФ-24 канал) может быть", – считает Фурман.

Если с помощи не будет – то ничего чрезвычайного не произойдет, отметил заместитель председателя Совета Нацбанка.

Сотрудничество Украины и МВФ: последние новости