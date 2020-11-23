Гривна теряет позиции: Фурман рассказал, как повлияет удешевление нацвалюты на отношения с МВФ
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек. Падение происходит на фоне проблем в отношениях с МВФ. Однако сейчас идут переговоры и вполне возможно мы таки получим транш.
Такое мнение высказал Василий Фурман, заместитель председателя совета Национального банка Украины. В эфире 24 канала он также отметил, что отношения с МВФ налаживаются.
Обратите внимание Повлияет ли повторный локдаун на курс гривны: ответ Фурсы
С чем связано удешевление гривны
Как пояснил Фурман, Нацбанк проводит политику "плавающего" обменного курса. Он определяется рынком – то есть, спросом и предложением.
В этом году Нацбанк выкупил более 4, 5 миллиардов долларов для пополнения золотовалютных резервов. вместе с тем продал около 3,8 миллиарда долларов,
– подчеркнул Фурман.
Соответственно, по его словам, то, что гривна упала на 10 копеек – это ничего необычного. Если говорить о 2020 году в целом, то можно видеть тренды, когда гривна усиливалась и ослаблялась.
Что влияет на курс гривны?
- Цены на экспорт. Они сейчас являются стабильными и растет.
- Локдаун. Он тоже положительно влияет на курс гривны, потому что туристическая отрасль ранее выкупала ежегодно примерно 8 миллиардов долларов.
Отношения с МВФ
По словам Фурмана, в вопросах отношений с МВФ нужно быть максимально объективным. Он считает, что ситуация налаживается. Глава НБУ летал в Вашингтон несколько недель назад.
"Те структурные маяки, которые стояли перед нами, выполнены. Понятно, что есть некоторые вопросы, связанные с решениями КСУ. Сейчас идут дискуссии. По моему мнению, миссия (транш от МВФ-24 канал) может быть", – считает Фурман.
Если с помощи не будет – то ничего чрезвычайного не произойдет, отметил заместитель председателя Совета Нацбанка.
Сотрудничество Украины и МВФ: последние новости
- В июне МВФ согласовал кредит для Украины stand-by на 5 миллиардов долларов за 1,5 года.
- Деньги должны были прислать в 4 траншах. Первый в размере 2,1 миллиарда дали почти сразу.
- К концу 2020 должны были поступить еще два, и последний – в 2021.
- Однако процесс приостановлен, потому что в МФВ обеспокоены конституционным кризисом в Украине. В частности, тем, что КСУ отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.
Поделиться новостью