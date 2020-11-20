В Гродно взорвали авто милиционера из "черного списка" оппозиции – Следственный комитет Беларуси
В ночь на 20 ноября в Гродно взорвался автомобиль милиционера. Личные данные мужчины якобы были размещены в одном из телеграмм-каналов, которые связывают с оппозицией Беларуси.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту инцидента. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
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Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. У автомобиля были следы горения. Установлены признаки взрыва. Также повреждены 3 автомобиля рядом. Мужчина пояснил, что он является действующим сотрудником милиции и раньше подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных телеграмм-каналов,
– говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители назначении экспертизы по изъятым объектам, допросили потерпевших и свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения.
Поврежденный взрывом автомобиль
Момент взрыва автомобиля: видео
Заметим, что на днях Комитет госбезопасности Беларуси внес в список людей, причастных к терроризму, двух основателей телеграмм-канала NEXTA. Это ключевой основатель Степан Путило и бывший главный редактор Роман Протасевич. Сам телеграмм-канал NEXTA был двигателем и основным источником правдивой информации от начала протестов.
В общем и сами белорусы, и мир фактически имеют возможность узнавать о событиях в стране благодаря независимым телеграмм-каналам. Именно поэтому во время масштабных протестов и при попытках их подавить власть блокирует интернет.
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