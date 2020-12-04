Гройсман получил 75 миллионов гривен взятки от Микитася: НАБУ провело обыски, – СМИ
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман якобы получил взятку в 75 миллионов гривен от подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата Максима Микитася.
Показания против Гройсмана якобы дал сам Максим Микитась. В то же время журналист Василий Сидоренко на своей фейсбук-странице обнародовал постановление ВАКС, в котором говорится о вероятном преступлении и предоставляется разрешение на обыски и изъятие документов по одному из объектов недвижимости, которые принадлежали корпорации "Укрбуд".
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В постановлении описывается при каких обстоятельствах, где и как, помещения в центре Киева площадью 2 000 квадратных метров, стоимостью более 75 миллионов гривен, были переданы премьер-министру Владимиру Гройсману как взятка,
– говорится в сообщении.
В то же время другой журналист – Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники в НАБУ и САП заявил, что 1 – 2 декабря антикоррупционное бюро провело обыски в структурах Гройсмана.
Микитась передал НАБУ и САП свой телефон, документы и дал показания о госслужащих, которым он передавал взятки. Согласно решению ВАКС от 26 ноября, в сентябре 2017 года Микитась встретился с премьером Гройсманом и пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы" в центре Киева. Помещения оцениваются на рынке не менее чем в 2 миллиона долларов", – написал Бутусов.
Согласно показаниям Микитася, как сообщает журналист, помещения были переданы структурам Гройсмана в декабре 2017 года, и оформленные на Юрия Гыжко – предпринимателя из Винницкой области.
Что известно о деле против Микитася: кратко
- Дело касается завладения имуществом Нацгвардии.
- По данным следствия, экс-собственник "Укрбуда" Максим Микитась завладел имуществом Нацгвардии на сумму 81 миллион гривен.
- Скандальный застройщик обменял квартиры в доме в центре Киева на квартиры расположенные на окраинах столицы.
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