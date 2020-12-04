Журналисты 4 декабря сообщили, будто скандальный экс-нардеп-застройщик Максим Микитась дал показания против Владимира Гройсмана. Экс-нардеп утверждает, что передавал экс-премьеру многомиллионную взятку. Впрочем, спикер Гройсмана отрицает какую-либо причастность политика к коррупции.

Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к каким – либо коррупционным деяниям, а информация по этому поводу – абсолютная ложь. Об этом спикер экс-премьер-министра Василий Рябчук написал в своем фейсбуке.

К слову Гройсман получил 75 миллионов гривен взятки от Микитася: НАБУ провело обыски, – СМИ

Он убежден, что появление такой информации – реакция на недавний опрос "Рейтинга". Оно показало, что Владимир Гройсман – третий после Владимира Зеленского и Виталия Кличко политик в Украине по уровню доверия граждан.

Появление ложной информации, которая призвана его скомпрометировать – ничто иное, как начало грязной политической кампании,

– заявил Василий Рябчук.

Подробнее о коррупционных обвинениях в отношении Владимира Гройсмана: