Спикер Гройсмана отреагировали на обвинения политика в коррупции
Журналисты 4 декабря сообщили, будто скандальный экс-нардеп-застройщик Максим Микитась дал показания против Владимира Гройсмана. Экс-нардеп утверждает, что передавал экс-премьеру многомиллионную взятку. Впрочем, спикер Гройсмана отрицает какую-либо причастность политика к коррупции.
Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к каким – либо коррупционным деяниям, а информация по этому поводу – абсолютная ложь. Об этом спикер экс-премьер-министра Василий Рябчук написал в своем фейсбуке.
К слову Гройсман получил 75 миллионов гривен взятки от Микитася: НАБУ провело обыски, – СМИ
Он убежден, что появление такой информации – реакция на недавний опрос "Рейтинга". Оно показало, что Владимир Гройсман – третий после Владимира Зеленского и Виталия Кличко политик в Украине по уровню доверия граждан.
Появление ложной информации, которая призвана его скомпрометировать – ничто иное, как начало грязной политической кампании,
– заявил Василий Рябчук.
Подробнее о коррупционных обвинениях в отношении Владимира Гройсмана:
- Эту информацию обнародовали сразу несколько украинских журналистов. Источник информации – бывший нардеп Максим Микитась, которого подозревают в коррупционных преступлениях. Он пошел на сделку со следствием и начал "сдавать" тех, с кем ранее "сотрудничал".
- В частности, Микитась уже ранее якобы дал показания о причастности к коррупции скандального заместителя главы Офиса Президента Украины Олега Татарова.
- В случае с Владимиром Гройсманом говорится о якобы передаче помещения в центре Киева площадью 2 тысячи квадратных метров. Тогдашний премьер, как утверждают журналисты, ссылаясь на показания Микитася, получил за это 75 миллионов гривен.
Поделиться новостью