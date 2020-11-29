Громкие заявления заместителя Ермака Татарова о директоре НАБУ Сытнике: появилась реакция ОПУ
В Офисе Президента отметили, что заявление Олега Татарова насчет директора НАБУ Артема Сытника является исключительно его личной позицией. Татаров – заместитель руководителя ОПУ.
Подробнее о заявлении ОПУ насчет высказываний Татарова
В Офисе Президента считают, что заявление Олега Татарова по НАБУ не отражает официальной позиции главы государства. В то же время здесь подчеркнули, что Татаров поддерживает политику президента в сфере борьбы с коррупцией.
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В ОПУ, в частности, подчеркнули, что решение Конституционного Суда относительно отдельных частей закона о НАБУ хоть и создавало угрозу для работы органа, но в остальном оно "не смогло разрушить легитимность и независимость как бюро, так и его действующего директора".
Он отметил, что работает в команде президента и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.
Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов,
– заметил заместитель руководителя ОПУ.
Реакция главы президентского офиса Андрея Ермака
По его словам, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине является неизменной. И только эта позиция является приоритетной в команде президента Владимира Зеленского.
Заметим, что поддержку независимости антикоррупционной системы выразили также на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
- В НАБУ следует провести новый конкурс на должность директора учреждения, учитывая исключительно украинские интересы.
- Действующего директора НАБУ Сытника назначили незаконно, о чем свидетельствует решение Конституционного Суда.
- Сытник является корнем всех проблем в антикоррупционной системе.
- НАБУ – это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны.
- Сытник потерял моральное право занимать должность руководителя НАБУ. Причина тому – он попал в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
- Вокруг Сытника расследуют ряд уголовных производств. В частности, по решению суда следователи исследовали его электронную корреспонденцию и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей.
- Сегодня доверие общества к НАБУ является едва ли не самым низким среди всех правоохранительных органов.
- Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности, дискредитирует правоохранительную систему. И это уже является вопросом национальной безопасности и государственного суверенитета.
Добавим, что такие слова Татарова прозвучали в комментарии изданию "Закон и бизнес".
Предыдущее резонансное событие с участием Татарова Ермак заявил, что не слышал скандальных заявлений своего заместителя о Революции Достоинства
Что этому предшествовало
- В августе КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины, а именно соответствующий президентский указ.
- В конце концов Окружной административный суд направил в ГБР указание открыть уголовное дело о невыполнении решения КСУ Сытником. Таким образом суд дал Сытнику 1 месяц, чтобы уйти с должности.
Что известно об Олеге Татарове
- Татаров "прославился" на посту заместителя начальника управления МВД Украины Виталия Захарченко – одного из ключевых подозреваемых в убийствах Небесной Сотни. Сейчас Захарченко скрывается на территории России.
- Во время Революции Достоинства Татаров рассказывал международным партнерам Украины, что майдановцы "сами в себя стреляют и нападают на "Беркут".
- Занимаясь адвокатской деятельностью, Татаров защищал сепаратистов, которые в мае 2014 года добивались создания "Одесской народной республики".
- В одном из интервью Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Татаров лично не является причастным к расстрелам Героев Небесной Сотни.
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