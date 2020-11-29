В Офисе Президента отметили, что заявление Олега Татарова насчет директора НАБУ Артема Сытника является исключительно его личной позицией. Татаров – заместитель руководителя ОПУ.

Подробнее о заявлении ОПУ насчет высказываний Татарова

В Офисе Президента считают, что заявление Олега Татарова по НАБУ не отражает официальной позиции главы государства. В то же время здесь подчеркнули, что Татаров поддерживает политику президента в сфере борьбы с коррупцией.

К теме Глава КСУ утверждает, что Сытника назначили директором НАБУ незаконно

В ОПУ, в частности, подчеркнули, что решение Конституционного Суда относительно отдельных частей закона о НАБУ хоть и создавало угрозу для работы органа, но в остальном оно "не смогло разрушить легитимность и независимость как бюро, так и его действующего директора".

Что о своих высказываниях говорит Татаров

Он отметил, что работает в команде президента и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.

Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов,

– заметил заместитель руководителя ОПУ.

Реакция главы президентского офиса Андрея Ермака

По его словам, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине является неизменной. И только эта позиция является приоритетной в команде президента Владимира Зеленского.

Заметим, что поддержку независимости антикоррупционной системы выразили также на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Основные тезисы заявления Татарова насчет директора НАБУ Сытника

В НАБУ следует провести новый конкурс на должность директора учреждения, учитывая исключительно украинские интересы.

Действующего директора НАБУ Сытника назначили незаконно, о чем свидетельствует решение Конституционного Суда.

Сытник является корнем всех проблем в антикоррупционной системе.

НАБУ – это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны.

Сытник потерял моральное право занимать должность руководителя НАБУ. Причина тому – он попал в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Вокруг Сытника расследуют ряд уголовных производств. В частности, по решению суда следователи исследовали его электронную корреспонденцию и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей.

Сегодня доверие общества к НАБУ является едва ли не самым низким среди всех правоохранительных органов.

Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности, дискредитирует правоохранительную систему. И это уже является вопросом национальной безопасности и государственного суверенитета.

Добавим, что такие слова Татарова прозвучали в комментарии изданию "Закон и бизнес".

Предыдущее резонансное событие с участием Татарова Ермак заявил, что не слышал скандальных заявлений своего заместителя о Революции Достоинства

Что этому предшествовало

В августе КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины, а именно соответствующий президентский указ.

В конце концов Окружной административный суд направил в ГБР указание открыть уголовное дело о невыполнении решения КСУ Сытником. Таким образом суд дал Сытнику 1 месяц, чтобы уйти с должности.

Что известно об Олеге Татарове