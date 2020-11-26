Грозит большая экологическая катастрофа, – активист о вырубке лесов в Карпатах
Проблема вырубки деревьев в Карпатах грозит большой экологической катастрофой в будущем. Поэтому стоит, чтобы государство обратило внимание на эту проблему уже сейчас.
Сейчас в Украине нет конкретного расследования относительно вырубки лесов. Об этом сообщил автор петиции об экологической катастрофе в Карпатах Андрей Кобрин в эфире 24 канала.
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По его словам, петицию создали, чтобы власть начала решать эту проблему. По мнению Кобрина, теперь нужно тщательно контролировать незаконную вырубку Карпат.
Кобрин заявил, что в регионах, где вырубают леса, полиция или другие ответственные службы уже не могут влиять на ситуацию. По его мнению, причиной является то, что они имеют с этого личную выгоду, или какие-то другие договоренности с теми, кто вырубает деревья.
У меня была возможность проехать 1,5 тысячи километров по Карпатам и увидеть воочию эту проблему,
– заявил активист.
По словам автора петиции, если подниматься в Карпатах, то сразу можно заметить большие "пятна" вырубленного леса. Сейчас они уже есть по всей территории карпатских лесов.
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Кобрин добавил, что для решения проблемы нужно много активных людей. В то же время первым шагом к решению проблемы должно стать именно подписание предложенной петиции.
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