Журналисты утверждают, что монобольшинство, абсолютный контроль над которым Банковая теряет все больше, собираются переформатировать. Во фракции выделились определенные группы влияния, например, представителей Коломойского в "Слуге народа" насчитали не менее 40. Однако это не подтверждается голосованием.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко. Он считает, что мнение о переформатировании – основана на инсайтах. Часто они не совсем точно соответствуют действительности.

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Когда речь идет о 40 нардепах – речь идет не столько о прямом, как об опосредованном влиянии.

Есть большие проблемы, внутренние противоречия, идеологические, личностные, мировоззренческие. Все, как и в большинстве крупных фракций раньше. Сейчас разногласия усилились из-за выборов. На сегодня, главная проблема – это не влияние Коломойского или Ахметова, а это противоречия, которые появились во время местных выборов,

– считает Фесенко.

Также эксперт считает, что в Офиса Президента есть попытка усилить влияние на фракцию.

Переформатируют ли монобольшинство

"Я думаю, что какая-то реструктуризация групп и руководства может произойти. Это вполне вероятно и пройдет возможно уже после выборов", – отметил эксперт.

На дальнейшую ситуацию во фракции будут влиять именно результаты выборов, подытожил Фесенко.

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