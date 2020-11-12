Главное разведывательное управление России способствовало распространению фейков о катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году. Его сотрудники распространяли ложные сведения благодаря медиапроекту Bonanza Media.

Проект Bonanza Media, который запустили в 2019 году, координировал альтернативные версии крушения самолета. Об этом говорится в расследовании Bellingcat и The Insider, сообщает "РБК-Украина".

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В частности, его работники сняли серию документальных фильмов о МН17, а также публиковали секретные документы из архивов Объединенной следственной группы. В видеоленте приводили фальшивые доказательства того, что самолет сбили украинские истребители.

Справка. Над Донбассом 7 июля 2014 года сбили пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс MH17. Вместе с экипажем в авиакатастрофе умерли все пассажиры авиасудна. Всего погибло 298 человек.

Работники Bonanza Media также обнародовали серию выдержек из документов Совместной следственной группы (JIT). Впрочем, на самом деле это были документы серверов JIT, которые взломали хакеры.

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Как выяснилиThe Insider и Bellingcat, именно российская разведка предоставила документы.

Кто руководил Bonanza Media

Куратором медиапроекта был полковник ГРУ Сергей Чебанов. Журналистам удалось выяснить, что он организовывал поездки на территорию Донбасса, чтобы снимать фильмы о катастрофе МН17. Это подтверждает переписка, которую удалось получить после того, как хакеры взломали его почтовый ящик.

Также сотрудники Bonanza Media согласовывали с Чебановым текст в отношении одного из фильмов и статью голландского журналиста о судебном процессе по делу в Гааге.

Подробнее о катастрофе MH17 и последней информации о судебных слушаниях по делу читайте по ссылке.

Авиакатастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала