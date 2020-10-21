В Грузии мужчина, захвативший банк, покинул здание с деньгами и тремя заложниками
В грузинском городе Зугдиди 21 октября вооруженный мужчина захватил банк, в котором находились до 30 человек. Он требовал денег и чтобы его не преследовали. Вечером мужчина смог покинуть здание банка с деньгами и тремя заложниками.
После выхода из банка злоумышленник прикрывался заложниками как живым щитом и отправился к вертолету, сообщает "Рустави-2".
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Мужчина, который захватил банк, требовал 500 тысяч долларов. После длительных переговоров ему подвезли деньги к захваченному отделению банка на специальном авто.
Тогда злоумышленник отпустил всех заложников, кроме трех. Их он использует как живой щит, чтобы в него не могли выстрелить полицейские или снайперы.
Известно, что одним из этих трех заложников является начальник полиции региона Самегрело-Земо Сванети Авто Галдава. Вместе с заложниками злоумышленник на полицейском авто отправился к вертолету.
Злоумышленник с шефом полиции и другими заложниками покинул банк / Скриншот с видео
Коротко о захвате банка:
- В грузинском городе Зугдиди мужчина 21 октября захватил отделение национального банка, в котором могли находиться до 30 человек.
- О самом злоумышленнике известно, что он вооружен автоматом, пистолетом и гранатами. Сам мужчина скрывается под маской.
- Через заложников он озвучил два требования: 500 тысяч долларов наличными и чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.