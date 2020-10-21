В грузинском городе Зугдиди 21 октября вооруженный мужчина захватил банк, в котором находились до 30 человек. Он требовал денег и чтобы его не преследовали. Вечером мужчина смог покинуть здание банка с деньгами и тремя заложниками.

После выхода из банка злоумышленник прикрывался заложниками как живым щитом и отправился к вертолету, сообщает "Рустави-2".

Важно Захват банка с заложниками в Грузии: последние новости – видео

Мужчина, который захватил банк, требовал 500 тысяч долларов. После длительных переговоров ему подвезли деньги к захваченному отделению банка на специальном авто.

Тогда злоумышленник отпустил всех заложников, кроме трех. Их он использует как живой щит, чтобы в него не могли выстрелить полицейские или снайперы.

Известно, что одним из этих трех заложников является начальник полиции региона Самегрело-Земо Сванети Авто Галдава. Вместе с заложниками злоумышленник на полицейском авто отправился к вертолету.



Злоумышленник с шефом полиции и другими заложниками покинул банк / Скриншот с видео

Коротко о захвате банка: