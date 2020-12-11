В Грузии официально признали полномочия парламента 10-го созыва по итогам выборов 2020 года. Во время первого заседания в зале не было оппозиционных депутатов. Они не признают итогов выборов, поскольку считают их сфальсифицированными.

На пленарном заседании 11 декабря депутаты проголосовали за проект постановления, согласно которому были признаны полномочия 150 народных избранников, среди них 60 – от оппозиции. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

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Как на это отреагировала президент Грузии

Саломе Зурабишвили в своем выступлении перед новым парламентом выразила сожаление по поводу того, что некоторые депутаты не присоединились к заседанию.

Ответственность требует, чтобы все были вместе и использовали свои возможности. Я надеюсь, что парламент заполнится должным образом и станет многопартийным, который так необходим стране,

– сказала она.

Что известно о выборах в Грузии