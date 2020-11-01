В Грузии начались протесты из-за результатов парламентских выборов: фото
В Тбилиси 1 ноября начались протесты из-за якобы сфальсифицированных результатов парламентских выборов. Однако в ОБСЕ заявили, что не имеют значительных замечаний к выборам в Грузии.
Что известно о протестах в Грузии
Митинг объединенной оппозиции начался перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Об этом сообщило "Эхо Кавказа".
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Лидеры грузинской оппозиции и их сторонники заявляют, что результаты парламентских выборов сфальсифицированы. Протестующие отказываются признавать победу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Эти парламентские выборы оппозиционеры уже назвали "украденными выборами".
Что говорят в ОБСЕ
Наблюдательница от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Джебреа Ходжа заявила, что парламентские выборы в Грузии были конкурентными и вообще "состоялись эффективно".
Однако уровень доверия к избирательному процессу снизили постоянные заявления избирателей о том, что на них оказывают давление. Кроме того, во время избирательной кампании не было четкого разграничения между партией, которая сейчас у власти, и непосредственно государством.
Доминантное представительство правящей партии в избирательных комиссиях создало у людей негативное восприятие того, насколько беспристрастно и независимо проводились выборы на всех уровнях,
– отметила Ходж.
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Что говорят в "Transparency International – Грузия"
- Наблюдатели из организации "Transparency International – Грузия" уже назвали эти выборы "шагом назад".
- Их наблюдатели зафиксировали 170 нарушений и 46 жалоб.
- Кроме того, в "TI – Грузия" отмечают, что в день выборов (31 октября) возле избирательных участков были стычки.
- Работе СМИ и независимых наблюдателей на избирательных участках всячески препятствовали.
- Также была нарушена тайна голосования.
- Наблюдатель "TI – Грузия" заявил, что один из избирателей голосовал 10 раз. В некоторых случаях в кабинки заходили парами.
Парламентские выборы в Грузии: что известно
- 31 октября в Грузии впервые в истории страны состоялись парламентские выборы по новой избирательной системе. В частности, существенно уменьшили количество парламентариев, которых могут пройти в парламент по мажоритарной системе.
- По состоянию на 1 ноября ЦИК Грузии подсчитал данные с 3007 участков (всего их в стране – 3848). Согласно посчитанным бюллетеням, партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов избирателей, а "Единое национальное движение" – 26,35%.
- Михаил Саакашвили, который является лидером оппозиционной партии "Единое национальное движение", уже заявил, что отказывается от поста премьера Грузии.
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