В Тбилиси 1 ноября начались протесты из-за якобы сфальсифицированных результатов парламентских выборов. Однако в ОБСЕ заявили, что не имеют значительных замечаний к выборам в Грузии.

Что известно о протестах в Грузии

Митинг объединенной оппозиции начался перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

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Лидеры грузинской оппозиции и их сторонники заявляют, что результаты парламентских выборов сфальсифицированы. Протестующие отказываются признавать победу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Эти парламентские выборы оппозиционеры уже назвали "украденными выборами".

Protest in Georgia against the corrupt government pic.twitter.com/WiHI2n6xq9 — Eva (@EvaSmartAI) November 1, 2020

Elene Khoshtaria of European Georgia spoke about fight till victory. Gigi Ugulava blamed Ivanishvili for stealing votes and said opposition is still discussing decisions for next steps as opposition negotiations are not over. He announced big protest for next Sunday. #gvote20 pic.twitter.com/4S5Q9Y9zsH — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) November 1, 2020

Что говорят в ОБСЕ

Наблюдательница от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Джебреа Ходжа заявила, что парламентские выборы в Грузии были конкурентными и вообще "состоялись эффективно".

Однако уровень доверия к избирательному процессу снизили постоянные заявления избирателей о том, что на них оказывают давление. Кроме того, во время избирательной кампании не было четкого разграничения между партией, которая сейчас у власти, и непосредственно государством.

Доминантное представительство правящей партии в избирательных комиссиях создало у людей негативное восприятие того, насколько беспристрастно и независимо проводились выборы на всех уровнях,

– отметила Ходж.

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Что говорят в "Transparency International – Грузия"

Наблюдатели из организации "Transparency International – Грузия" уже назвали эти выборы "шагом назад".

Их наблюдатели зафиксировали 170 нарушений и 46 жалоб.

Кроме того, в "TI – Грузия" отмечают, что в день выборов (31 октября) возле избирательных участков были стычки.

Работе СМИ и независимых наблюдателей на избирательных участках всячески препятствовали.

Также была нарушена тайна голосования.

Наблюдатель "TI – Грузия" заявил, что один из избирателей голосовал 10 раз. В некоторых случаях в кабинки заходили парами.

Обратите внимание! Transparency International – международная антикоррупционная организация, которая имеет свои представительства в более чем 100 странах мира (в частности, в Грузии). Transparency International регулярно входит в рейтинги лучших мировых аналитических центров.

Парламентские выборы в Грузии: что известно