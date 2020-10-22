Злоумышленник, захвативший банк в грузинском городе Зугдиди 21 октября, отпустил всех 43 заложников. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Зато самому нападавшему удалось скрыться.

Освобождение всех заложников в Грузии

Об этом сообщило МВД Грузии. По данным ведомства, большинство заложников удалось освободить в день нападения. Произошло это в результате сложных и длительных переговоров.

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В министерстве напомнили, что ранее злоумышленник покинул банк вместе с тремя заложниками, включая руководителя полиции региона Автандилом Галдавой.

Все заложники были освобождены от вооруженных преступников, непосредственно Автандил Галдава, и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает,

– добавляют правоохранители.

Что касается самого злоумышленника, то ему удалось скрыться. В настоящее время полиция ведет его поиски.

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