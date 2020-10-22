В Грузии освободили всех заложников: злоумышленнику удалось скрыться
Злоумышленник, захвативший банк в грузинском городе Зугдиди 21 октября, отпустил всех 43 заложников. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Зато самому нападавшему удалось скрыться.
Освобождение всех заложников в Грузии
Об этом сообщило МВД Грузии. По данным ведомства, большинство заложников удалось освободить в день нападения. Произошло это в результате сложных и длительных переговоров.
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В министерстве напомнили, что ранее злоумышленник покинул банк вместе с тремя заложниками, включая руководителя полиции региона Автандилом Галдавой.
Все заложники были освобождены от вооруженных преступников, непосредственно Автандил Галдава, и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает,
– добавляют правоохранители.
Что касается самого злоумышленника, то ему удалось скрыться. В настоящее время полиция ведет его поиски.
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Захват банка в Грузии: главное
- Нападение произошло на один из филиалов банка Грузии. Население города Зугдиди составляет 40 тысяч.
- Сначала была информация, что в помещении финучреждения могли находиться не менее 30 человек.
- Позже сообщили, что после длительных переговоров злоумышленнику подвезли деньги к захваченному отделению банка на специальном авто.
- Тогда он отпустил всех 40 заложников, кроме трех. И с ними нападающий отправился к вертолету на полицейском авто.
- Заложников злоумышленник использовал как живой щит, чтобы у него не могли выстрелить полицейские или снайперы.
- СМИ сообщают, что преступник был одет в военную форму и был вооружен автоматом и гранатой. В то же время свое лицо скрывал за маской. Вероятно, он мог быть в прошлом военнослужащим или сотрудником одной из силовых структур.
- Его требования были такими: 500 тысяч долларов наличными и чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.