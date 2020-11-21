В Грузии проходит второй тур парламентских выборов: что известно
В Грузии 21 ноября проходит второй тур парламентских выборов. Общее число избирателей должно достичь более 2,1 миллиона.
На выборах работают 47,3 тысячи наблюдателей от 132 местных надзорных организаций и 920 – от 48 международных, сообщают "Новости Грузии".
Важно Во время столкновений в Грузии пострадали почти 30 человек, среди них правоохранители
Освещают процесс голосования около 5,6 тысячи журналистов от 118 изданий и телеканалов.
Представители оппозиции за выборами следить не будут, ведь в знак протеста они решили не участвовать во втором туре.
Протесты после первого тура выборов в Грузии: коротко
- После первого тура парламентских выборов, 31 октября, в Грузии вспыхнули протесты.
- Митингующие считали, что выборы сфальсифицированы из-за победы провластной партии.
- К слову, независимые наблюдатели также зафиксировали на участках сотни нарушений.
- Оппозиция тогда отказалась от мандатов и требовала честных выборов.
- Во время протестов пострадали по меньшей мере 30 человек.
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