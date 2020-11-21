В Грузии 21 ноября проходит второй тур парламентских выборов. Общее число избирателей должно достичь более 2,1 миллиона.

На выборах работают 47,3 тысячи наблюдателей от 132 местных надзорных организаций и 920 – от 48 международных, сообщают "Новости Грузии".

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Освещают процесс голосования около 5,6 тысячи журналистов от 118 изданий и телеканалов.

Представители оппозиции за выборами следить не будут, ведь в знак протеста они решили не участвовать во втором туре.

Протесты после первого тура выборов в Грузии: коротко