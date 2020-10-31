В Грузии проходят парламентские выборы по новой системе: что изменилось
Парламентские выборы в Грузии 31 октября проходят по новой избирательной системе. Ожидается, что благодаря изменениям в парламент смогут пройти новые политические партии.
В Грузии стартовали парламентские выборы, впервые по новым правилам, сообщает "Радио Свобода".
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Более 3,5 тысячи избирательных участков открылись в 08:00 по тбилисскому времени и закроются в 20:00. Право голоса имеют более 3,5 миллиона граждан.
Новая избирательная система усложняет монополизацию власти, а также повышает шансы на создание коалиционного парламента с учетом интересов различных политических сил.
Что именно изменилось в избирательной системе
- уменьшили количество парламентариев, избираемых по мажоритарной системе: теперь их 30, ранее было 73;
- количество мест по пропорциональной системе увеличили с 77 до 120;
- чтобы попасть в парламент, партии нужно преодолеть барьер в 1%;
- право формировать большинство будет иметь только та партия, которая наберет более 40,54% голосов избирателей.
Ожидается, что благодаря изменениям в парламент смогут пройти новые политические силы. А две главные партии – "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" – скорее всего, вынуждены будут формировать коалицию с небольшими партиями.
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