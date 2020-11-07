Служба госбезопасности Грузии начала расследование попытки свержения власти в стране. Это дело касается протестов, вспыхнувших после объявления результатов парламентских выборов.

Дело о подготовке свержения власти в Грузии: что известно

Заявление о ходе соответствующего расследования СДГ распространило 6 ноября. А начали они его 1 числа. Об этом сообщает ресурс "Эхо Кавказа".

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По оперативным данным ведомства, конкретные лица планировали осуществить свержение власти силовым путем. Произойти это должно было, если результаты парламентских выборов оказались бы для них нежелательными. В конце концов были сформированы мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Подробнее о ходе расследования

Провели различные следственные действия, опросили свидетелей, в частности авторов сюжета на одном из телеканалов: они предоставили следствию определенную информацию.

Также опросили члена парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Он предоставил следствию список группировок, которых должны были использовать некоторые политические лидеры для совершения насильственных действий в период выборов.

Установили и опросили гражданина, который передал упомянутые списки депутату парламента Грузии.

Сейчас Департамент государственной безопасности Службы госбезопасности проводит интенсивное расследование для сбора доказательств и выявления виновных в преступлении. Служба государственной безопасности будет соответствующим образом реагировать на любые неконституционные незаконные действия,

– подчеркнули в ведомстве.

Протесты в Грузии из-за выборов: детали

Митинг на проспекте Руставели в Тбилиси начался 1 ноября. Вечером активисты под парламентом установили палатки.

Участие в акции принимали почти все партии , которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте. То есть, на выборах они набрали более 1% голосов (проходной барьер).

, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте. То есть, на выборах они набрали более 1% голосов (проходной барьер). Исключением стали лишь пророссийская сила "Альянс патриотов Грузии" и "граждане" Алеко Элисашвили. В то же время удовлетворенной результатами выборов является и правящая " Грузинская мечта"

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