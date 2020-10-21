В центре грузинского города Зугдиди неизвестные вооруженные лица напали на филиал национального банка страны. Также они взяли заложников.

Перед нападением местные правоохранители получили информацию о попытке ограбления банка. Об этом сообщили на сайте грузинского телеканала "Рустави 2".

Обратите внимание В Греции неизвестный избил Михеила Саакашвили: видео

С улицы, прилегающей к отделению банка, они эвакуировали граждан. Сейчас там проводят спецоперацию.

Что случилось

С улицы, прилегающей к отделению банка, они эвакуировали граждан. Сейчас там проводят спецоперацию.

Требования злоумышленников

По предварительным данным, преступников было двое. В их заложниках находятся 19 человек – сотрудники банка и посетители. Один из заложников связался с телекомпанией "Мтавары" и в прямом эфире озвучил требования злоумышленника.

Мужчина требует 500 тысяч долларов наличными.

Он хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

Нападавшие выпустили из здания стариков. МВД Грузии пока не комментирует информацию.

Место событий в Зугдиде: смотрите видео

Вооруженные люди в Грузии взяли заложников: смотрите видео​