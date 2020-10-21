В Грузии вооруженные люди захватили отделение банка: в заложниках 19 человек – видео
В центре грузинского города Зугдиди неизвестные вооруженные лица напали на филиал национального банка страны. Также они взяли заложников.
Перед нападением местные правоохранители получили информацию о попытке ограбления банка. Об этом сообщили на сайте грузинского телеканала "Рустави 2".
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С улицы, прилегающей к отделению банка, они эвакуировали граждан. Сейчас там проводят спецоперацию.
Что случилось
С улицы, прилегающей к отделению банка, они эвакуировали граждан. Сейчас там проводят спецоперацию.
Требования злоумышленников
По предварительным данным, преступников было двое. В их заложниках находятся 19 человек – сотрудники банка и посетители. Один из заложников связался с телекомпанией "Мтавары" и в прямом эфире озвучил требования злоумышленника.
- Мужчина требует 500 тысяч долларов наличными.
- Он хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
Нападавшие выпустили из здания стариков. МВД Грузии пока не комментирует информацию.
Место событий в Зугдиде: смотрите видео
Вооруженные люди в Грузии взяли заложников: смотрите видео