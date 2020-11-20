Грузинская полиция задержала мужчину, захватившего здание микрофинансовой организации в Тбилиси. Нападавший держал в заложниках 9 человек.

Заложников освободили постепенно – после проведения переговоров с нападавшим. Об этом информирует 24 канал.

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Впоследствии правоохранители арестовали и самого мужчину. Пострадавших нет.

Детали о захвате заложников в Тбилиси: