Заложники освобождены: в Грузии задержали нападавшего на банк – видео
Грузинская полиция задержала мужчину, захватившего здание микрофинансовой организации в Тбилиси. Нападавший держал в заложниках 9 человек.
Заложников освободили постепенно – после проведения переговоров с нападавшим. Об этом информирует 24 канал.
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Впоследствии правоохранители арестовали и самого мужчину. Пострадавших нет.
Детали о захвате заложников в Тбилиси:
- По информации СМИ, нападающего зовут Леван Зурабишвили.
- Мужчине вроде бы отказали в кредите. Поэтому он решил захватить микрофинансовую организацию.
- У нападавшего была граната. Он обнародовал требование – принятие закона о запрете азартных игр.
- Также медиа сообщали, что у Зурабишвили могли быть сообщники, поэтому полиция усиленно охраняла весь район.
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